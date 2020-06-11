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Устоять перед сочным, ароматным мясом, приготовленным на огне, могут не многие. Шашлык всегда был украшением летнего отдыха. Расположиться на природе или на уютной даче с костром и вкусной едой, что может быть лучше? Некоторые люди настолько любят процесс приготовления шашлыка, что простой мангал для них слишком скучен, другое дело, когда ты жаришь мясо между двумя скелетами или на борту кованого корабля.

Настоящие изюминки дачного участка и просто безумно креативные мангалы – в нашей фотоподборке.