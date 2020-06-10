Надо проявлять сознательность. Глава Рубцовска ответил на жалобы по уборке мусора

Мэр Рубцовска рассказал о том, что участились жалобы на мусор рядом с контейнерными площадками. Его обращение к рубцовчанам опубликовала пресс-служба городской администрации.

Дмитрий Фельдман подчеркнул, что для решения "мусорной" проблемы населению и управляющим организациям следует проявить сознательность, складируя отходы только в предназначенных для этого местах.

"Выбрасывайте мусор исключительно в контейнеры, установленные на площадках для сбора мусора, а не рядом с ними, – призвал местных жителей глава города. – Именно от этого зависит, насколько чистой будет площадка после вывоза мусора региональным оператором".

С аналогичной просьбой Фельдман обратился и к дворникам, которые проводят уборку территории, прилегающей к многоквартирным домам.

Мэр подчеркнул, что все усилия городской администрации по поддержанию чистоты на улицах будут напрасными, если сами жильцы домов не станут ответственно к этому относиться.