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Жириновский и Милонов прокомментировали ДТП с Ефремовым

, ИА "Амител"
Парламентарии считают, что артиста следует наказать максимально сурово

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировали смертельное ДТП в Москве, виновником которого стал российский актер Михаил Ефремов.

Так, глава ЛДПР считает, что артиста необходимо заключить под стражу. По мнению политика, находясь под домашним арестом, Ефремов сбежит за границу или  выпадет из окна.

"Суд должен заключить Ефремова под стражу. Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьётся и выпадет из окна. Наказание должно быть суровым – 12 лет колонии. Ефремов не первый раз пьяным сел за руль. Если бы у него раньше отобрали права, другой человек остался бы жив", – написал Жириновский в Twitter.

Тем временем, депутат Виталий Милонов считает, что вина актера очевидна и его следует лишить всех наград и звания заслуженного артиста РФ. По словам парламентария, он уже обратился с этим предложением к президенту Владимиру Путину.

"Сам Ефремов не отрицает своего участия в ДТП. Он сознался, что действительно в стельку пьяный неоднократно ездил на машине. Подобного рода проступок не является частным случаем или трагическим стечением обстоятельств. Поэтому здесь все понятно, это не тот вопрос, который будет сложно доказать", – заявил Милонов в беседе с "Газетой.ру".

Ранее Михаил Ефремов оказался в центре внимания общественности после того, как стал виновником ДТП, в котором погиб человек.

Экспертиза установила, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.06.2020 15:33
АБОРИГЕН

А клоунов то зачем спрашивать? Без них то не разобраться?

10.06.2020 15:36
krash

надеюсь его всетаки посадят и всх грантов лишат.
Если нет - совсем гнилая значит страна.
Закон ДЛЯ всех должен быть един! хоть ты звезда, хоть депутат, хоть простолюдин.

10.06.2020 15:54
- гость -

2 krash

А что, у в УК прописана двойная ответственность - и посадить, и званий лишить? Наказать по всей строгости закона - да, нужно. А звания ему за другое даны. Не уподобляйтесь Милонову.

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