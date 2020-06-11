Банк ВТБ предоставил первые кредиты для бизнеса под 2% годовых

С 1 июня 2020 года ВТБ оформляет кредиты для бизнеса под 2% годовых в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764.

"Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Сегодня перед банком стоит важнейшая задача – помочь нашим клиентам максимально сохранить свои активы, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам. ВТБ оказывает оперативную финансовую поддержку как в рамках государственных программ, так и с использованием собственных инструментов банка", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. При этом клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. Если компания сохранит не менее 90% штата, государством будет погашено 100% задолженности перед банком. В случае сохранения 80% количества сотрудников и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. Сумма кредита рассчитывается исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита.

Займы предоставляются в рамках постановления правительства РФ № 696. В Алтайском крае ВТБ подписал 14 кредитных соглашений на общую сумму 480,4 млн руб. В работе находится еще 51 заявка на 249 млн руб. Общая сумма поддержки клиентов, пострадавших в результате COVID-19, превысила 6,5 млрд рублей.