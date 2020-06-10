В Воронеже завели дело после ДТП с полицейским, сбившим трех человек. Видео

В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении местного участкового, который вылетел на машине на тротуар и сбил троих местных жителей, один из которых скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального управления СКР по Воронежской области.

"24-летний полицейский, управляя автомобилем марки Toyota, двигался по проезжей части Ленинского проспекта города Воронежа, где на пересечении с улицей Зои Космодемьянской не справился с управлением, выехал на тротуар и допустил наезд на трех пешеходов. Один из пешеходов – мужчина – от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины госпитализированы в больницу", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что признаков алкогольного опьянения у автомобилиста не обнаружили, однако для более точного исследования у него взяли образцы крови на анализ.

Сам участковый утверждает, что вылетел на тротуар, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем. В отношении стража порядка возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.