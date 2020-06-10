Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Известный российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался, сообщает Mash. Юмористу было 78 лет.

Ранее он заразился коронавирусом. Заболевание протекало в тяжелой форме. Дыхание пациента поддерживал аппарат ИВЛ.

Анатолий Трушкин выступал с юмористическими произведениями на концертных площадках. Нередко их транслировали по телевидению.

Также он работал над материалами своих коллег. В частности, Анатолий Трушкин готовил тексты для Михаила Евдокимова, Яна Арлазорова, Владимира Винокура, Клары Новиковой и Ефима Шифрина.

Член Союза юмористов России. Дважды удостоен премии "Золотой теленок" от "Литературной Газеты".