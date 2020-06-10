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В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши

, ИА "Амител"
С инициативой о наказании обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев
Фото: kadrovikdon.ru

Фото: kadrovikdon.ru

В России предлагают лишать водительских прав за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах, сообщает RT со ссылкой на соответствующее предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева, направленное на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

"Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от 6 до 24 месяцев", — следует из письма Хамзаева.

По мнению общественника, если человек за короткий промежуток времени привлекается к ответственности за пьяный дебош, то это сигнализирует о том, что у него серьезные проблемы с алкоголем, и он может представлять серьезную опасность на дорогах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.06.2020 18:54
гость

ставить на учет в наркологичку, а потом пусть врач-нарколог дает предписание о том, что человек алкаш и нельзя его допускать до управления.

10.06.2020 19:22
z

Ты чего это бузишь, у нас первый призидент алкаш был. Не бузи.

10.06.2020 19:39
Рубцовчанин

Что то Вы про наркологию путаете. Завсегда там справку берут и даже еще и за бабулесы. А вот депутатов надо отзывать за выдвижение абсурдных предложение, особенно "за короткий промежуток времени" Чудаки , да и только. Мы живем в самой прекрасной стране, а остальные страны ......

10.06.2020 19:42
Filin

странные инициативы у общественника, может у него какие права отобрать из-за невменяемости? Презумпция невиновности вроде как в законе прописана

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