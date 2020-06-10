В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши

В России предлагают лишать водительских прав за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах, сообщает RT со ссылкой на соответствующее предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева, направленное на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

"Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от 6 до 24 месяцев", — следует из письма Хамзаева.

По мнению общественника, если человек за короткий промежуток времени привлекается к ответственности за пьяный дебош, то это сигнализирует о том, что у него серьезные проблемы с алкоголем, и он может представлять серьезную опасность на дорогах.