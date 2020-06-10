Спасатели извлекли бездомных щенков из-под плит в Барнауле

Спасательную операцию развернули на улице Лазурной в Барнауле, чтобы не допустить гибели четырех бездомных щенков, которые оказались под тяжелыми железобетонными плитами.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, детенышей животных обнаружили во время землеустроительных работ.

Женщина позвала на помощь спасателей. Муниципальный поисково-спасательный отряд аккуратно вызволил из плена всех собачек.

"Угроза для щенков была очень серьёзная, их в процессе работ могло задавить плитой. Мы, используя шанцевый инструмент, извлекли их из западни", — рассказал начальник смены аварийно-спасательного формирования Александр Трошин.

Дальнейшая судьба животных решится в ближайшее время. Скорее всего, их передадут в приют для бездомных животных.