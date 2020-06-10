Барнаул встал в многокилометровых пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 10 июня. К 18:07, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов (многокилометровые пробки).

Проспекты Строителей и Красноармейский, а также шоссе Ленточный бор стоят на большей части своей протяженности. Аналогичная обстановка на улице Трактовой и переулке Ядринцева.

Напряженная ситуация с движением на участках проспекта Ленина (от ул. Димитрова до пр. Строителей), Павловского тракта (перекрестки с Попова и Трактовой). Большие пробки собралась на улицах Аванесова (между улицей Малюкова и переулком Кауфмана) и Попова (между Власихинской и Трактовой).

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".