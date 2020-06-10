"Куда я денусь". Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова

В ГУ МВД по Москве опубликовали видео опроса актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек в ДТП.

Разговор артиста с правоохранителями состоялся во вторник. На кадрах полицейский спросил его о самочувствии. Актер признался, что состояние у него сейчас "никакое", и общаться сейчас не может.

Кроме того, Ефремов признал свою вину в случившемся. "Да, конечно, куда я денусь", — сказал Ефремов, отвечая на соответствующий вопрос. При этом вспомнить о количестве выпитого спиртного актеру не удалось.

Ранее amic.ru писал, что Ефремов под действием алкоголя и наркотиков на своей машине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автофургоном Lada. Водителя фургона в тяжелом состоянии госпитализировали. Он скончался в реанимации.

Против артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время суд назначил актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Он будет носить специальный браслет.

С критикой в адрес Ефремова выступили многие известные россияне. Так, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не встречал артиста трезвым, хотя видел его несколько раз. Кроме того, политики Владимир Жириновский и Виталий Милонов заявили, что актера следует наказать максимально сурово.