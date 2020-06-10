Среда, 10 Июнь, 21:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,62
€ 77,92
14°

493657 +8404
Обь
262см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Новости

Алтайский край закупит презервативы на 73 тысячи рублей

, ИА "Амител"
Их используют в медицинских целях
Фото: img.anews.com

Фото: img.anews.com

Центр государственных закупок Алтайского края разместил тендер на поставку изделий из латекса и резины на 2020 год.

Согласно информации на сайте госзакупок, требуется 8,5 тысячи презервативов. Для этих целей предусмотрено 73,1 тысячи рублей (8,6 рубля за штуку).

В техническом задании уточнили и предназначение закупаемых средств контрацепции. Их направят в барнаульскую больницу №11, где используют в качестве насадок на датчики для ректально-вагинального УЗИ.

Заявки на участие в тендере принимают с 10 июня. Окончание срока подачи заявок назначили на 19 июня.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
21:30
Первую тройню в году выписали из алтайского перинатального центра 0
21:15
В России в четыре раза подешевели медицинские маски 0
20:55
Жители Алтайского края похитили 38 тонн дизтоплива 0
20:35
"Куда я денусь". Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова 0
20:14
Алтайский край закупит презервативы на 73 тысячи рублей 0
19:50
Анна Попова заявила, что 14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу 0
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 73 0
19:13
Алтайское озеро Яровое вошло в десятку желанных мест, где россияне хотят купаться 0
18:53
Песков: олигархов в России не существует 16
18:33
В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши 4
18:11
Барнаул встал в многокилометровых пробках 1
17:55
Спасатели извлекли бездомных щенков из-под плит в Барнауле 2
17:43
Алтайский танцор из клипа Little Big станцевал с Яной Рудковской 6
17:31
Туристический поток в Белокуриху может сократиться почти на треть в 2020 году 4
17:17
Пропавшую жительницу Алтайского края нашли мертвой спустя месяц после исчезновения 1
17:04
Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет 1
16:53
Сотни россиян побывали за рубежом в апреле 5
16:40
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края 11
16:29
Алтайские единороссы приобрели реанимобиль с аппаратом ИВЛ для рубцовской больницы 10
16:16
В Воронеже завели дело после ДТП с полицейским, сбившим трех человек. Видео 5
16:05
Погода поняла, что от нее требуется на выходных. Жара идет в Алтайский край 0
15:54
"Ошибочно интерпретировали". Районные власти о закрытии сельской школы на Алтае 0
15:43
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 5
15:30
ВТБ поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей 0
15:18
Надо проявлять сознательность. Глава Рубцовска ответил на жалобы по уборке мусора 1
15:06
Почти полмиллиона. Новые случаи COVID-19 выявили в России 0
14:55
Жириновский и Милонов прокомментировали ДТП с Ефремовым 6
14:41
Россия заняла 154-е место в глобальном рейтинге миролюбивых стран 13
14:29
Пенсионерка осталась без дома после пожара в Алтайском крае. Фото 11
14:17
"Перекресток пожизненно аварийный". Жесткое ДТП случилось в Рубцовске 2
14:05
Обыски идут в администрации ЗАТО "Сибирский" 1
13:53
ВОЗ: бессимптомные носители COVID-19 редко заражают окружающих 9
13:40
Жители Рубцовска "сдали" незаконно работающий во время пандемии медцентр 10
13:28
В России предложили ввести почасовую оплату труда. Кого коснется и сколько заплатят 9
13:15
Сто тысяч плюс процент. Куда можно устроиться работать в Белокурихе 0
13:03
Уснул за рулем. Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 6
12:56
Алтайская больница скорой медицинской помощи возвращается к прежнему режиму работы 3
12:50
Ремонт Дворца спорта в Барнауле могут отложить на долгое время из-за COVID 5
12:34
Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек 7
12:31
Перебрались за 2500. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 6
12:22
14-летних барнаульцев зовут на выборы 41
12:10
Перерывы от работы. Как отдыхаем в июне 2020 3
12:04
Бизнесменов Алтая приглашают на бесплатный вебинар по экспорту в Азию 1
11:52
Румыния собирается признать Россию враждебным государством 29
11:40
По стопам Токио. На Алтае из-за коронавируса отменили летнюю олимпиаду в Мамонтово 3
11:27
Барнаульскому роддому № 1 не позволили открыться и уволили главврача 25
11:17
Санобработка улиц закончилась. Власти Барнаула расторгли договор с дорожниками 31
11:03
Наука креативная. Как стать дизайнером с ЕГЭ по физике 0
10:53
Молодой ЧОПовец сбил женщину в Барнауле 50
10:40
Назван лучший гитарист всех времен 16
10:26
Двое жителей Алтая решили подзаработать и сделали боевой автомат 12
10:14
Безопасные тротуары появятся на въезде в Барнаул 13
10:02
Жилье "под ключ" по стартовой цене. Где в Барнауле выгодно купить квартиру 27
09:51
По примеру Деревянко. Актер Андрей Мерзликин с женой отдыхают в Алтайском крае 15
09:50
Восемь новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:40
В Республике Алтай нашли тело утонувшего в Катуни подростка 3
09:29
Песков опроверг предположения о манипуляциях со статистикой по COVID-19 в России 13
09:17
"У людей "перещелкнуло". Как коронавирус изменил рынок недвижимости Барнаула 0
09:17
Штормовое предупреждение на шесть дней передали в Алтайском крае 0
09:05
Не как в Америке. Мэрия Барнаула не пустит коммунистов митинговать против Конституции 30
08:53
В музее Василия Шукшина на Алтае появится мультимедиагид с дополненной реальностью 1
08:41
"Трезвым ни разу не видел". Главный нарколог Минздрава рассказал о Михаиле Ефремове 41
08:29
Найдена необычная причина развития рака груди 1
08:14
Подальше в горы. Москвичи скупают дома и земли на Алтае, спасаясь от COVID-19 9
08:00
В Алтайском крае бесплатно раздают ленты с российским триколором 33
07:46
Кристально чисто. Когда в пригородных поселках Барнаула наладят водопровод 3
07:31
Оперштаб Алтайского края ответил на сообщения о согласовании данных по коронавирусу 12
07:15
Убрал мусор – получи награду. В Барнауле выберут лучшего борца за чистоту 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.