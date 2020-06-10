Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие доказало, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Он, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей.

Кроме того, незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов свыше 17 млн рублей. Также Облогин предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Верховный суд Республики Алтай признал этот вердикт законным. Приговор вступил в силу.