Житель Алтая хотел сжечь сухую траву, а уничтожил 4,6 га леса

Прокуратура Чемальского района передала на рассмотрение в суд уголовное дело против местного жителя, который неумышленно уничтожил почти пять гектаров леса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 апреля мужчина решил сжечь сухую траву рядом с лесным массивом.

Однако из-за сильного ветра огонь быстро вышел из-под контроля и перекинулся на близлежащие деревья. В результате были уничтожены сосны на площади 4,6 га. Ущерб лесному фонду оценили в 900 тысяч рублей.

Сельчанину предъявили обвинение в уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем с нанесением крупного ущерба. Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.