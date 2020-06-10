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Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

, ИА "Амител"
Член Совфеда Инна Святенко отметила, что неработающие в день голосования по поправкам к Конституции сохранят свой заработок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату. При этом отдыхающие в день общероссийского голосования соотечественники также сохранят свою заработную плату, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко. Ее слова передает РИА "Новости".

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", – сказала сенатор.

Она напомнила, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, и все особенности выплат связаны исключительно с системой, установленной для работников.

Напомним, что всеобщее голосование по поправкам к Конституции состоится в среду, 1 июля. Этот день станет официальным выходным.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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