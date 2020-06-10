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Такой день. Увольнение главврача барнаульского роддома и 14-летние избиратели

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 10 июня
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 июня. Без коронавируса.

Мемориальный музей-заповедник Шукшина в селе Сростки получит мультимедиагид с использованием технологии дополненной реальности. 40 музейных экспонатов будут доступны в мобильном приложении Artefact. Гид хотят сделать бесплатным.

Жителей региона предупредили о высокой пожароопасности. Повышенный риск возникновения возгораний сохранится с 10 до 15 июня. Одна из причин – жара, которая надвигается на Алтайский край. Вскоре температура воздуха в регионе может достигнуть +34 градусов.

Главного врача барнаульского роддома № 1 уволили после петиции с призывом возобновить работу медучреждения. Причиной увольнения называют результаты проверки Минздрава. В частности, перечислен целый ряд нарушений, до устранения которых открывать родильный дом нельзя.

За присвоение краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести" пригласили голосовать барнаульцев в возрасте от 14 лет. Избирателям предлагают ответить на вопрос: "Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести"?".

Первую в 2020 году тройню выписали из алтайского перинатального центра "Дар". Детей, вес каждого из которых при рождении был меньше двух килограммов, медики выхаживали больше месяца. За это время на троих они набрали 3,5 килограмма.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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