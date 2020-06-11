Тарифы ЖКХ могут заморозить с 1 июля

В Минстрое РФ изучают возможность не увеличивать с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ, сообщил глава ведомства Владимир Якушев. Его слова передает РИА "Новости".

"Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения", – заявил министр.

Он также рассказал об обеспокоенности министерства тем, что расходы управляющих компаний выросли из-за санитарной обработки подъездов в связи с пандемией коронавируса. По словам Якушева, это "дополнительно ложится в тарифы", и сейчас ведомству предстоит находить решения по выходу из этой ситуации.