Тарифы ЖКХ могут заморозить с 1 июля

В Минстрое РФ изучают возможность не увеличивать с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ, сообщил глава ведомства Владимир Якушев. Его слова передает РИА "Новости".
"Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения", – заявил министр.
Он также рассказал об обеспокоенности министерства тем, что расходы управляющих компаний выросли из-за санитарной обработки подъездов в связи с пандемией коронавируса. По словам Якушева, это "дополнительно ложится в тарифы", и сейчас ведомству предстоит находить решения по выходу из этой ситуации.
Комментарии
Никто ничего не заморозит-голосование конституция... Все понятно?
скоро надо будет выбирать-или покупать хлеб и лекарства, или жкх
"Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения", – заявил министр.
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Эта инициатива среди прочих была предложена политиком Навальным , в исполнении власти представляется как заманчивый аванс электорату от слова "может быть".
Мала вероятность,что найдёт продолжение после 1 июля.
У нас ресурсоснабжающие организации почти все частные, инфляция есть, кто им будет убытки покрывать. Хотя нам же нужны прорывы, так они будут.