Голодный житель Алтая проник в дом школьницы и потребовал накормить его

В одном из сел Майминского района Республики Алтай голодный мужчина ворвался в чужой дом и, угрожая убийством, потребовал от школьницы его накормить, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 44-летний мужчина приехал в село к знакомым, с которыми несколько дней распивал спиртное. Однажды утром он вышел на улицу в поисках продуктов. Заметив, что дверь одного из домов приоткрыта, злоумышленник вошел внутрь, полагая, что хозяева еще спят. В комнате он застал двух девочек, мать которых была на работе.

Поняв, что сестры остались дома одни, он потребовал от старшей, 13-летней девочки его накормить. Однако та начала прогонять незнакомца и попыталась позвонить маме, уйдя на веранду. После этого злоумышленник пошел следом за школьницей и потребовал отдать ему телефон.

Когда девочка в очередной раз отказалась выполнять его просьбы, мужчина схватил ее за горло и начал угрожать убийством. В этот момент младшая сестра выбежала на улицу и стала звать на помощь соседей, тем самым спугнув незваного гостя, который сразу же скрылся.

О произошедшем в полицию сообщила мать девочек. Подозреваемого задержали, он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.