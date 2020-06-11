Фото: instagram.com/ververa

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева показала, как выглядит после самоизоляции.

Чтобы подписчики в Instagram имели возможность убедиться, что профилактические меры против коронавируса не сказались на ее фигуре, Брежнева нарядилась в купальник.

Более того, звезда выбрала один из самых пикантных ракурсов. Однако именно он позволил поклонникам окончательно удостовериться, что певица находится в превосходной форме.

Никаких лишних килограммов. При такой стройности 38-летней артистке остается только позавидовать, а также порадоваться за ее супруга Константина Меладзе.