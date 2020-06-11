В Республике Алтай выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Диагноз подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей, и жительницы другого региона, прибывшей ранее к родственникам в Кош-Агачский район. Также вирус выявили у трех жителей Майминского района и 36-летней жительницы Онгудайского района, вернувшейся из другого региона. Семь из восьми случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе теперь составляет 220 человек.

Напомним, что 10 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о послаблении ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. С 11 июня в регионе начали работать открытые площадки общепита и несколько баз отдыха с медицинскими лицензиями.