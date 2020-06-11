Плотный туман накрыл трассу в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что трассу Барнаул – Павловск накрыл сильный туман. Один из водителей снял видео.
Видимость на дороге очень плохая. На записи видно, как встречные автомобили попадают в поле зрения водителя буквально в нескольких метрах.
О том, что в некоторых районах Алтайского края утром 11 июня будет туманно, предупреждали синоптики. При этом день будет теплым, а осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе составит от +24 до +29 градусов, а в Барнауле от +24 до +26.
"Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман", – сообщается на сайте алтайского ЦГМС.
Комментарии
Ёжи-и-ик!
Правильно поётся в песне.Надо таки переменить некоторые статьи Конституции нашей страны и тем самым перестать быть юридически зависимыми от коллективного запада,который стремится разграбить нашу страну.