Из бара, где Ефремов пил перед аварией, пропали записи с камер видеонаблюдения

Из московского бара, где, по предварительной информации, актер Михаил Ефремов пил в ночь перед смертельной аварией, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из-за ситуации с коронавирусом заведение должно было быть закрыто, но как рассказали очевидцы, актер ходил туда и во время самоизоляции. В баре проводились следственные действия. Как рассказал один из правоохранителей, сотрудники в том числе проверяли и записи с камер видеонаблюдения.

Силовики хотели изъять видеоматериалы, но они оказались удалены. Запись с уличных камер показала, что Ефремов дважды за день оставлял свой автомобиль у бара.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.