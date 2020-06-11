Из бара, где Ефремов пил перед аварией, пропали записи с камер видеонаблюдения

Из московского бара, где, по предварительной информации, актер Михаил Ефремов пил в ночь перед смертельной аварией, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за ситуации с коронавирусом заведение должно было быть закрыто, но как рассказали очевидцы, актер ходил туда и во время самоизоляции. В баре проводились следственные действия. Как рассказал один из правоохранителей, сотрудники в том числе проверяли и записи с камер видеонаблюдения.
Силовики хотели изъять видеоматериалы, но они оказались удалены. Запись с уличных камер показала, что Ефремов дважды за день оставлял свой автомобиль у бара.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.
Комментарии
Он вину признал. Думаю и семьей погибшего расчитается.
Ну все, теперь можно все списать на лекарства, и соотв. изменить статью, как итог 1.5 года поселения.
11.06.2020 09:56
- гость -
))) а поселение наверняка называется "Рублевка"!
ах какая неожиданность
а хто это наделал?
Бедный бар, вздрогнул. Уничтожил все и вся лишь бы самому не попасть на большой штраф. Вот так и работают. Нельзя как, но если хочется то можно. А вы остальные сидите на клюшке закрытые. У нас же карантин, должны осознавать же.
а где любитель даридонцовой, твоя ж тема-то, давно же её искал, чё слился?!
Хватило духу признаться, а не как едросы депутаты патриоты - до последнего мажутся, ищут лозейки, что бы не присесть.
Здесь не бар хочет замести следы, а те,с кем он пил. Бар и так известен в этом деле, ничего не скроешь, а вот те с кем он пил, и не только пил, не хотят засветиться
11.06.2020 10:23
- гость -
Думаете с Паниным а потом одна нога там другая тут?
Не чистым здесь пахнет. Кто-то поработал с ним перед аварией. Уж много откровений он в стихах сказал
Не чистым здесь пахнет. Кто-то поработал с ним перед аварией. Уж много откровений он в стихах сказал
ну вот ! любитель даридонцовой за которого гвоздеголовый переживал и всплыл!
ни как сам путин с ним в баре бухал? напоил в машину посадил и отправил...! раскветался за стишки, у него (ВВП)прям бессоница была только о Мишке-алкаше и думал.
Хватило духу признаться, а не как едросы депутаты патриоты - до последнего мажутся, ищут лозейки, что бы не присесть.
точно мужик.!!!
мужик слово взял мужик слово забрал!
( погуглите в 2009 году этот"мужик" в пьяное ДТП уже попадал.... и за "мужика " впрягались самые что не наесть мужики ,сын самого правильного мужика ...Никита Высоцкий его друган( собутыльник)
Хватило духу признаться, а не как едросы депутаты патриоты - до последнего мажутся, ищут лозейки, что бы не присесть.
по синьке че не сделаешь!
но когда протрезвеет будет как едрос ....еще погибший Захаров будет виноват.
Да уже в сети прямо кампания по поддержке этого "несчастного". Типа "умереть дело нехитрое" - это про погибшего. А вот бедный Ефремов теперь будет мучиться, и надо понять и простить.
Организация просто не пособничает полицаям
11.06.2020 11:34
- гость -
Да-да-да. Давайте жить по понятиям зоны. Не пособничать, показания не давать, пусть убийцы гуляют. Новые скрепы подъехали.
11.06.2020 11:34
- гость -
Шарик, ты балбес! (с)
С такими мыслишками о каком правовом государстве ты стонешь?
Не сказать, что мне Ефремова шибко жаль, но после этого случая он вряд ли поднимется, ждет его судьба Владислава Галкина.
Я уже неоднократно говорил, но повторю еще раз: с такой судебной системой у нас скоро кровная месть возрождаться начнет. Когда люди из более низких социальных слоев оказываются обижены какими-нибудь "элитюками", и при этом суд выносит в отношении первых заведомо несправедливое решение. Что останется-то тогда? Одиночки потихоньку пойдут "элиту" резать. А там и до массовых волнений рукой подать.