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Бывшая чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Родители намерены обжаловать решение суда
Фото: newsbel.by

Фото: newsbel.by

Бывшая чиновница Минобразования в Мурманске, которая курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила ребенка, который катался на велосипеде. Семья мальчика судиться не стала, а вот владелица автомобиля подала иск. 

Она потребовала от родителей пострадавшего 12-летнего мальчика компенсацию за ущерб, нанесенный машине. Суд встал на сторону экс-чиновницы и удовлетворил заявление. При этом результаты экспертизы, которую провела семья подростка, не приняли.

Еще в 2019 году, когда произошло ДТП, виновным признали ребенка, так как по правилам детям до 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам. 

Родители школьника с решением не согласны и намерены его обжаловать, пишут "Вести".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.06.2020 10:35
- гость -

А мальчик хоть трезвый был?

11.06.2020 10:40
- гость -

Вот в Америке полицаи какого-то негра наркомана задушили и вся страна на уши встала. У нас же уже непонятно кто страшнее полицейские или бандиты. А чиновники творят совершенно несправедливые вещи и никаких протестов. Что это проявление эгоизма и трусости народа?

11.06.2020 10:43
- гость -

Амик, зачем вы размещаете "новость" годичной давности? Раскачиваете лодку? Вам приятно злить людей? Уже давно все разобрались в ситуации, а вы пыль ворошите.

11.06.2020 10:43
Друк

Все правильно, мальчик грубо нарушив ПДД, испортил чужое имущество, кто виноват, тот и должен заплатить.

11.06.2020 10:46
- гость -

Это проявление патриотизма, смирения и всех других лучших качеств русского мира!

11.06.2020 10:46
Гость

носятся велосипедисты как ненормальные. постоянно подрезают даже пешеходов. а этот мелкий даже пдд нарушил и одним местом щелкал. так что родители не научили - значит пусть платят

11.06.2020 10:56
анон

а что не так? Нарушил ПДД, нанес ущерб, пусть родители платят, если не научили ребенка, где можно ездить

11.06.2020 11:04
- гость -

Это вам не Ефремова травить - путинская чиновница!!!

11.06.2020 11:05
еврей

Сбили ребенка получили максимальное наказание и не важно кто виноват. Не наказало государство накажи сам за своего малыша. Дети это единственное что надо ценить, и не подлежит обсуждению. точка

11.06.2020 11:14
Обыватель

Если велосипедист виноват, то какого рожна она должна нести ущерб? Потому что чиновница и есть деньги? Благотворительностью заниматься? Отсудить по полной программе, родители будут ответственнее к воспитанию относиться.

11.06.2020 11:20
- гость -

11.06.2020 11:05
еврей
Угу, а потом у таких вот родителей "ценимые" и привыкшие к полной безнаказанности (ведь неважно, что он в чем-то виноват) идут вразнос. В 12 лет вообще-то "малыш" уже имеет понятие о добре, зле и о том, что можно и что нельзя. В данном случае нельзя было выезжать на дорогу.

11.06.2020 11:25
Filin

из-за этих малолетних покатунов ввели права на управление мопедами, так и на управление велосипедом введут, ибо они как обезьяна с гранатой на дороге. На переходах с велосипедов не сходят, а потом: вай-вай на ПЕШЕХОДНОМ переходе сбили участника движения

11.06.2020 11:31
- гость -


11.06.2020 11:25
Filin
из-за этих малолетних покатунов ввели права на управление мопедами, так и на управление велосипедом введут, ибо они как обезьяна с гранатой

С такими гражданами как вы можно и для пешеходов права вводить и ОСАГО.

11.06.2020 11:35
- гость -

11.06.2020 11:25
Filin
Они и не на дороге как обезьяны, извините) В последнюю неделю их как-то поменьше стало, видимо, по деревням родители поотправляли, а то едешь на велосипеде и озираешься, кто из них в тебя на своем велосипеде в очередной раз въехать попытается)

11.06.2020 11:40
Лещ

это смотря где сбили

11.06.2020 11:42
- гость -

Ну как же "онжеребёнок" а "оначиновница", дальше разбираться не нужно, нужно с подачи западных кураторов качать тему "путинского государства", убивающего детей. Когда же, наконец, государству надоест терпеть окопавшихся во всех СМИ либерасто-предателей, и оно начнёт соответствовать имиджу, которое они ему приписывают. А именно, как настоящий мордор, соберёт их всех и отправит мост на Сахалин строить.

11.06.2020 11:45
Ирэн

Бабкозависимые люди. Надеюсь, эти 120 тысяч сделают ее счастливее.

11.06.2020 11:50
Итальянец

Сам принципиальный велосипедист продавший машину. Но! Все должны соблюдать правила и законы. И этот мальчик тоже. Вернее их ему должны объяснить родители. Постоянно наблюдаю клуш с детьми детсадовского возраста на велосипедах на новой велодорожке. Им объясняешь, что въезд на велодорожки детям разрешён с 7 лет. Они стоят, глазами хлопают. Или хамское поведение шныряющих по тротуарам велосипедистов на большой скорости. Ну, прими ты в правую сторону и кати вдоль бордюра со скоростью менее 20 км в час. Давайте жить по правилам и законам!

11.06.2020 11:57
Митенька ржевский

Велосипедисты подобны лица нетрадиционной ориентации. Шарохаются и по дорогам общего пользования, и по обочинам, и тротуарам... а что, удобно! И вашим, так сказать, и нашим! И на любые правила дорожного движения болт кладут! А потом, когда их раскатывают, как голубей, начинается вой "ай-ай-ай, убили хорошего парня!"

11.06.2020 11:58
- гость -

Почему бывшая чиновница? Такие нужны во власти, быстро порядок наведут

11.06.2020 11:59
- гость -

все правильно сделала, раз родители не следят за ребенком и не научили ПДД - пусть платят за испорченное имущество и нервы

11.06.2020 12:30
гость

А как же норма, по которой вред нанесенный при управлении потенциально опасным объектом возмещается независимо от вины?

11.06.2020 12:37
гость

Статья 1079. ГК РФ "Граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего"

Непреодолимая сила, это, например, землетрясение. А тут чиновница похоже доказала, что мальчик не по неосторожности, а умышленно заехал к ней под колеса. Это довольно интересный прецедент, ушлая баба. Или адвокат. Или судья

11.06.2020 12:39
Sv

те кто пишут "правильно сделала" - вы ребенком не были?
Ну какой ущерб он мог ей нанести? Велик с ребенком даже если он сам вьехал в машину - ну поцарапал максимум.
Выйти из машины, отчитать ребенка, смазать коленки, позвонить его родителям, провести воспитательную беседу и отпустить домой.
Судитться с ребенком за какой-то супер ущерб от велика машине - это просто жлобство.

11.06.2020 12:41
гость

Нельзя давить всех мальчиков до 14 лет, которые выехали на дорогу, можно давить только мальчиков, которые НЕОЖИДАННО выехали на дорогу. И чиновница сумела доказать, что мальчик выехал неожиданно, поэтому его давить можно

11.06.2020 12:44
гость

Тут дело ни в том, что нравственные качества чиновницы оставляют желать лучшего, а в то, что ей удалось обойти статью 1079 ГК РФ, что непросто. Так непросто, что возникают подозрения в отношении судьи

11.06.2020 12:53
- гость -

из ПДД "Велосипед" - транспортное средство, ...
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство,..."

Столкнулись ДВА транспортных средства.

11.06.2020 12:54
- гость -


11.06.2020 12:44
гость
столкнулись два транспортных средства

11.06.2020 13:01
гость

11.06.2020 12:54
- гость -
столкнулись два транспортных средства

Это не отменяет статью 1079 ГК РФ. Тут чье транспортное средство опасней, она доказала, что опасней велик

11.06.2020 13:04
гость

Ребенок не смог доказать, что он нанес вред чиновнице вследствие непреодолимой силы или умысла чиновницы

11.06.2020 13:17
гость

сейчас наверное это чиновница за обнуление топит как за манну небесную

11.06.2020 13:17
- гость -

11.06.2020 12:39
Sv
Правильно или не правильно - это не норма закона. А по закону его на проезжей части не должно было быть. И, кстати, в рассматриваемом вами сценарии, если бы она так сделала - попала бы сама за оставление места ДТП или еще за что. (Да, если что, не считаю, что то, что сделала дама - так уж хорошо).

11.06.2020 13:27
гость

По закону на дороге не должно быть никакого препятствия, но если оно есть, то не значит, что его надо таранить. Таранить можно, только если препятствие появилось НЕОЖИДАННО и водитель не успел затормозить

11.06.2020 13:38
- гость -

11.06.2020 13:27
гость
Так с этим никто не спорил вроде.

11.06.2020 13:51
гость

11.06.2020 13:38
- гость -
Так с этим никто не спорил вроде

А по закону его на проезжей части не должно было быть - это не нарушение, оправдывающее наезд. Наезд оправдывает только его неожиданное появление

11.06.2020 14:01
- гость -

11.06.2020 13:51
гость
Велосипедиста видно загодя, если он едет по дороге в своем ряду. Если он выскочил на пешеходный переход на велосипеде, или просто на дорогу откуда-то - это всегда будет неожиданно для водителя. Даже пешехода не всегда отследить можно во втором случае (ладно переход, там по правилам надо скорость снижать), а уж едущего на приличной скорости велосипедиста - тем более. Говорю это как человек, сам ездящий на велосипеде. И да, из статьи непонятно, как было дело, но вряд ли мальчик ехал по дороге из пункта А в пункт Б.

11.06.2020 14:27
Гостья

Вывод:Учтите своих детей правилам дорожного движения.В городе много велосипедистов на пешеходниках идущих,а не едущих???Единицы.90% как ехали,так и пересекают дорогу на велосипеде.Соблюдать правила движения не входи в круг их интересов.Вот так и будут ложиться на них..

11.06.2020 16:31
гость

На пешеходнике даже если едущего велосипедиста собьют, включается ответственность по ст. 1079 ГК РФ. Это не снимает ответственность с велосипедиста, но и водитель попадает

11.06.2020 17:46
- гость -


11.06.2020 16:31
гость
эта статья самая бредовая в ГК. Зачем во всем винить источник повышенной опасности, если тот, кто управлял этим источником не виноват? Если этот закон в отношении авто и велосипеда действует, хотя и то и то, по сути, транспортное средство с равными правами и обязанностями, но кто-то решил, что авто опаснее, давайте тогда этот бредовый закон применим и к авто - тот кто в ДТП попадет на камазе, виноват будет больше, чем на легковушке, у него же опасней источник повышенной опасности

13.06.2020 11:22
Георгий

Не зная всех обстоятельств, - сложно судить о ситуации, которая может быть разная.

Представьте себе такую:
Ребенок старше 6 лет - эксплуатирует велосипед, который по лестнице или в лифте с 10го этажа не спустишь, поэтому велосипед хранится в гараже. От гаража до двора можно добраться только по дороге, параллельного пешеходного тротуара нет, даже пешеходы идут краем дороги. А теперь - вопрос: как ребенку телепортироваться в то место, где можно кататься, в парк, во двор?
Наши правила, не всегда соответствую реалиям.
Если ребенок ехал, пусть даже ему нет 14, - в пределах метра от края дороги, переходил дорогу в положенном месте - вина водителя, и отмазка, что ребенка там не должно быть в силу возраста - не принимается.
Если ребенок выкатился на проезжую часть, в нарушение правил, кроме возрастного ограничения, - полная вина родителей, о том что не досмотрели за ребенком.

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