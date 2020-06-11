Бывшая чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Бывшая чиновница Минобразования в Мурманске, которая курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила ребенка, который катался на велосипеде. Семья мальчика судиться не стала, а вот владелица автомобиля подала иск.
Она потребовала от родителей пострадавшего 12-летнего мальчика компенсацию за ущерб, нанесенный машине. Суд встал на сторону экс-чиновницы и удовлетворил заявление. При этом результаты экспертизы, которую провела семья подростка, не приняли.
Еще в 2019 году, когда произошло ДТП, виновным признали ребенка, так как по правилам детям до 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам.
Родители школьника с решением не согласны и намерены его обжаловать, пишут "Вести".
Комментарии
А мальчик хоть трезвый был?
Вот в Америке полицаи какого-то негра наркомана задушили и вся страна на уши встала. У нас же уже непонятно кто страшнее полицейские или бандиты. А чиновники творят совершенно несправедливые вещи и никаких протестов. Что это проявление эгоизма и трусости народа?
Амик, зачем вы размещаете "новость" годичной давности? Раскачиваете лодку? Вам приятно злить людей? Уже давно все разобрались в ситуации, а вы пыль ворошите.
Все правильно, мальчик грубо нарушив ПДД, испортил чужое имущество, кто виноват, тот и должен заплатить.
Это проявление патриотизма, смирения и всех других лучших качеств русского мира!
носятся велосипедисты как ненормальные. постоянно подрезают даже пешеходов. а этот мелкий даже пдд нарушил и одним местом щелкал. так что родители не научили - значит пусть платят
а что не так? Нарушил ПДД, нанес ущерб, пусть родители платят, если не научили ребенка, где можно ездить
Это вам не Ефремова травить - путинская чиновница!!!
Сбили ребенка получили максимальное наказание и не важно кто виноват. Не наказало государство накажи сам за своего малыша. Дети это единственное что надо ценить, и не подлежит обсуждению. точка
Если велосипедист виноват, то какого рожна она должна нести ущерб? Потому что чиновница и есть деньги? Благотворительностью заниматься? Отсудить по полной программе, родители будут ответственнее к воспитанию относиться.
11.06.2020 11:05
еврей
Угу, а потом у таких вот родителей "ценимые" и привыкшие к полной безнаказанности (ведь неважно, что он в чем-то виноват) идут вразнос. В 12 лет вообще-то "малыш" уже имеет понятие о добре, зле и о том, что можно и что нельзя. В данном случае нельзя было выезжать на дорогу.
из-за этих малолетних покатунов ввели права на управление мопедами, так и на управление велосипедом введут, ибо они как обезьяна с гранатой на дороге. На переходах с велосипедов не сходят, а потом: вай-вай на ПЕШЕХОДНОМ переходе сбили участника движения
11.06.2020 11:25
Filin
из-за этих малолетних покатунов ввели права на управление мопедами, так и на управление велосипедом введут, ибо они как обезьяна с гранатой
С такими гражданами как вы можно и для пешеходов права вводить и ОСАГО.
11.06.2020 11:25
Filin
Они и не на дороге как обезьяны, извините) В последнюю неделю их как-то поменьше стало, видимо, по деревням родители поотправляли, а то едешь на велосипеде и озираешься, кто из них в тебя на своем велосипеде в очередной раз въехать попытается)
это смотря где сбили
Ну как же "онжеребёнок" а "оначиновница", дальше разбираться не нужно, нужно с подачи западных кураторов качать тему "путинского государства", убивающего детей. Когда же, наконец, государству надоест терпеть окопавшихся во всех СМИ либерасто-предателей, и оно начнёт соответствовать имиджу, которое они ему приписывают. А именно, как настоящий мордор, соберёт их всех и отправит мост на Сахалин строить.
Бабкозависимые люди. Надеюсь, эти 120 тысяч сделают ее счастливее.
Сам принципиальный велосипедист продавший машину. Но! Все должны соблюдать правила и законы. И этот мальчик тоже. Вернее их ему должны объяснить родители. Постоянно наблюдаю клуш с детьми детсадовского возраста на велосипедах на новой велодорожке. Им объясняешь, что въезд на велодорожки детям разрешён с 7 лет. Они стоят, глазами хлопают. Или хамское поведение шныряющих по тротуарам велосипедистов на большой скорости. Ну, прими ты в правую сторону и кати вдоль бордюра со скоростью менее 20 км в час. Давайте жить по правилам и законам!
Велосипедисты подобны лица нетрадиционной ориентации. Шарохаются и по дорогам общего пользования, и по обочинам, и тротуарам... а что, удобно! И вашим, так сказать, и нашим! И на любые правила дорожного движения болт кладут! А потом, когда их раскатывают, как голубей, начинается вой "ай-ай-ай, убили хорошего парня!"
Почему бывшая чиновница? Такие нужны во власти, быстро порядок наведут
все правильно сделала, раз родители не следят за ребенком и не научили ПДД - пусть платят за испорченное имущество и нервы
А как же норма, по которой вред нанесенный при управлении потенциально опасным объектом возмещается независимо от вины?
Статья 1079. ГК РФ "Граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего"
Непреодолимая сила, это, например, землетрясение. А тут чиновница похоже доказала, что мальчик не по неосторожности, а умышленно заехал к ней под колеса. Это довольно интересный прецедент, ушлая баба. Или адвокат. Или судья
те кто пишут "правильно сделала" - вы ребенком не были?
Ну какой ущерб он мог ей нанести? Велик с ребенком даже если он сам вьехал в машину - ну поцарапал максимум.
Выйти из машины, отчитать ребенка, смазать коленки, позвонить его родителям, провести воспитательную беседу и отпустить домой.
Судитться с ребенком за какой-то супер ущерб от велика машине - это просто жлобство.
Нельзя давить всех мальчиков до 14 лет, которые выехали на дорогу, можно давить только мальчиков, которые НЕОЖИДАННО выехали на дорогу. И чиновница сумела доказать, что мальчик выехал неожиданно, поэтому его давить можно
Тут дело ни в том, что нравственные качества чиновницы оставляют желать лучшего, а в то, что ей удалось обойти статью 1079 ГК РФ, что непросто. Так непросто, что возникают подозрения в отношении судьи
из ПДД "Велосипед" - транспортное средство, ...
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство,..."
Столкнулись ДВА транспортных средства.
11.06.2020 12:44
гость
столкнулись два транспортных средства
11.06.2020 12:54
- гость -
столкнулись два транспортных средства
Это не отменяет статью 1079 ГК РФ. Тут чье транспортное средство опасней, она доказала, что опасней велик
Ребенок не смог доказать, что он нанес вред чиновнице вследствие непреодолимой силы или умысла чиновницы
сейчас наверное это чиновница за обнуление топит как за манну небесную
11.06.2020 12:39
Sv
Правильно или не правильно - это не норма закона. А по закону его на проезжей части не должно было быть. И, кстати, в рассматриваемом вами сценарии, если бы она так сделала - попала бы сама за оставление места ДТП или еще за что. (Да, если что, не считаю, что то, что сделала дама - так уж хорошо).
По закону на дороге не должно быть никакого препятствия, но если оно есть, то не значит, что его надо таранить. Таранить можно, только если препятствие появилось НЕОЖИДАННО и водитель не успел затормозить
11.06.2020 13:27
гость
Так с этим никто не спорил вроде.
11.06.2020 13:38
- гость -
Так с этим никто не спорил вроде
А по закону его на проезжей части не должно было быть - это не нарушение, оправдывающее наезд. Наезд оправдывает только его неожиданное появление
11.06.2020 13:51
гость
Велосипедиста видно загодя, если он едет по дороге в своем ряду. Если он выскочил на пешеходный переход на велосипеде, или просто на дорогу откуда-то - это всегда будет неожиданно для водителя. Даже пешехода не всегда отследить можно во втором случае (ладно переход, там по правилам надо скорость снижать), а уж едущего на приличной скорости велосипедиста - тем более. Говорю это как человек, сам ездящий на велосипеде. И да, из статьи непонятно, как было дело, но вряд ли мальчик ехал по дороге из пункта А в пункт Б.
Вывод:Учтите своих детей правилам дорожного движения.В городе много велосипедистов на пешеходниках идущих,а не едущих???Единицы.90% как ехали,так и пересекают дорогу на велосипеде.Соблюдать правила движения не входи в круг их интересов.Вот так и будут ложиться на них..
На пешеходнике даже если едущего велосипедиста собьют, включается ответственность по ст. 1079 ГК РФ. Это не снимает ответственность с велосипедиста, но и водитель попадает
11.06.2020 16:31
гость
эта статья самая бредовая в ГК. Зачем во всем винить источник повышенной опасности, если тот, кто управлял этим источником не виноват? Если этот закон в отношении авто и велосипеда действует, хотя и то и то, по сути, транспортное средство с равными правами и обязанностями, но кто-то решил, что авто опаснее, давайте тогда этот бредовый закон применим и к авто - тот кто в ДТП попадет на камазе, виноват будет больше, чем на легковушке, у него же опасней источник повышенной опасности
Не зная всех обстоятельств, - сложно судить о ситуации, которая может быть разная.
Представьте себе такую:
Ребенок старше 6 лет - эксплуатирует велосипед, который по лестнице или в лифте с 10го этажа не спустишь, поэтому велосипед хранится в гараже. От гаража до двора можно добраться только по дороге, параллельного пешеходного тротуара нет, даже пешеходы идут краем дороги. А теперь - вопрос: как ребенку телепортироваться в то место, где можно кататься, в парк, во двор?
Наши правила, не всегда соответствую реалиям.
Если ребенок ехал, пусть даже ему нет 14, - в пределах метра от края дороги, переходил дорогу в положенном месте - вина водителя, и отмазка, что ребенка там не должно быть в силу возраста - не принимается.
Если ребенок выкатился на проезжую часть, в нарушение правил, кроме возрастного ограничения, - полная вина родителей, о том что не досмотрели за ребенком.