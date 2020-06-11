Бывшая чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Бывшая чиновница Минобразования в Мурманске, которая курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила ребенка, который катался на велосипеде. Семья мальчика судиться не стала, а вот владелица автомобиля подала иск.

Она потребовала от родителей пострадавшего 12-летнего мальчика компенсацию за ущерб, нанесенный машине. Суд встал на сторону экс-чиновницы и удовлетворил заявление. При этом результаты экспертизы, которую провела семья подростка, не приняли.

Еще в 2019 году, когда произошло ДТП, виновным признали ребенка, так как по правилам детям до 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам.

Родители школьника с решением не согласны и намерены его обжаловать, пишут "Вести".