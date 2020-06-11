Клиенты Сбербанка пожаловались на списание "путинских" выплат за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: выплаты на детей, которые обещали не списывать, стали уходить на погашение долгов, пишет РБК.

Одна из клиенток пожаловалась на то, что полученные 10 тысяч на каждого из детей списались, хотя исполнительное производство было закрыто еще в 2018 году в связи с банкротством. Еще одна женщина написала, что средства списались через минуту после получения, а возврата ждать придется около двух недель.

Кроме того, аналогичные сообщения стали появляться и на странице банка в Twitter. Представители финансового учреждения пообещали разобраться в ситуации.

"В Сбербанке была проведена настройка маркирования социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эти настройки были сделаны с целью обеспечения защиты данных выплат в части списаний по исполнительному производству в рамках законодательства РФ", – рассказали изданию в пресс-службе.