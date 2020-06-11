Клиенты Сбербанка пожаловались на списание "путинских" выплат за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: выплаты на детей, которые обещали не списывать, стали уходить на погашение долгов, пишет РБК.
Одна из клиенток пожаловалась на то, что полученные 10 тысяч на каждого из детей списались, хотя исполнительное производство было закрыто еще в 2018 году в связи с банкротством. Еще одна женщина написала, что средства списались через минуту после получения, а возврата ждать придется около двух недель.
Кроме того, аналогичные сообщения стали появляться и на странице банка в Twitter. Представители финансового учреждения пообещали разобраться в ситуации.
"В Сбербанке была проведена настройка маркирования социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эти настройки были сделаны с целью обеспечения защиты данных выплат в части списаний по исполнительному производству в рамках законодательства РФ", – рассказали изданию в пресс-службе.
Комментарии
Так их, чтобы знали цену этим выплатам!!!
Халявы не бывает. Государство долг никому не простит.
Конкретный косяк банка. И причем тут "путинские" выплаты? Сколько было случаев и задолго до того, что по всяким исполнительным производствам выгребалось с зарплатных и прочих банковских карт до нуля. Хотя по закону приставы не могут требовать отчислений более 50% от з/п, в банке этого правила никто не придерживается. Обнаружили счет, и не важно, зарплатный он или нет - как корова языком. Давняя и известная проблема. Так что не приплетайте ради красного словца и количества просмотров что попало.
А чего было ждать от гнойного мойши грефа?
для 11.06.2020 12:51 - гость -, другие банки как будто по какой-то другой системе работают и долги по кредитам прощают, да?
другие банки не имеют з/п проектов в гос.структурах
13:50
онаним
Жалуются на сбер.
Сам пархатый или просто симпатии испытываешь?