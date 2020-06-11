Месяц связи бесплатно. "МегаФон" дарит подарки за поездки по России

С 1 июня 2020 года в регионах начинается поэтапное снятие режима самоизоляции. Значит, можно планировать поездки по России. "МегаФон" и Booking запустили акцию: после бронирования и оплаты гостиницы абонент получает бесплатный месяц связи на любом тарифе. Услуга для абонентов "МегаФона" работает через специальный лендинг на Booking.com.

"Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Многие в этом году отправятся в поездки по России. Благодаря нашему предложению абоненты не только найдут подходящий отель, но и смогут бесплатно рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы", – комментирует коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Бронирование гостиницы может быть на любой срок. Скидка начнет действовать с первого дня заезда в отель. В акции можно участвовать несколько раз, если между датами бронирований прошло более месяца. Предложение действует до конца года. В нем участвует больше 64 тысяч российских отелей.

"Миссия Booking.com – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России", – отмечает региональный директор Booking.com Алексей Матушкин.

"МегаФон" и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предоставив абонентам "МегаФона" бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением воспользовались путешественники в 79 государствах. В этом году партнеры сделали акцент на внутреннем туризме.