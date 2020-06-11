СМИ вспомнили дело алтайского депутата на фоне смертельного ДТП с участием Ефремова

За смертельные ДТП, подобные тому, что устроил актер Михаил Ефремов, в колонию отправляют, несмотря на статус виновника. Об этом пишет издание Nation News и приводит несколько примеров.
Среди них – ДТП, которое устроил депутат Благовещенского районного совета народных депутатов Василий Котляров. В 2013 году алтайский парламентарий нетрезвым сел за руль своего внедорожника и сбил 23-летнего парня, который днем ранее вернулся из армии. Пострадавший скончался, а Котляров отправился в колонию-поселение почти на четыре с половиной года.
Как уже сообщал amic.ru, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.
Комментарии
Котляров отправился в колонию-поселение почти на четыре с половиной года
В поселение на 4,5 года, это жестоко. Он там бухать ужен должен был только втихушку
А артист если бы в газеле ехал пьяный обычный курьер и вот также врезался в правильно следовавшего Ефремова? Его посадили бы под домашний арест? И вообще отпустили бы разве домой в первый же день
Посадить -то посадят... но ненадолго. Выйдет по УДО.
Пусть посидит, подумает и права надеюсь отберут надолго.