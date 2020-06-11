СМИ вспомнили дело алтайского депутата на фоне смертельного ДТП с участием Ефремова

За смертельные ДТП, подобные тому, что устроил актер Михаил Ефремов, в колонию отправляют, несмотря на статус виновника. Об этом пишет издание Nation News и приводит несколько примеров.

Среди них – ДТП, которое устроил депутат Благовещенского районного совета народных депутатов Василий Котляров. В 2013 году алтайский парламентарий нетрезвым сел за руль своего внедорожника и сбил 23-летнего парня, который днем ранее вернулся из армии. Пострадавший скончался, а Котляров отправился в колонию-поселение почти на четыре с половиной года.

Как уже сообщал amic.ru, 8 июня Михаил Ефремов, в нетрезвом виде управляя своей машиной, совершил серьезное ДТП. Водитель "Лады", в которую врезался актер, скончался от полученных травм.