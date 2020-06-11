Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", к чему может привести использование чужой зарядки для смартфона.

В первую очередь, по словам специалиста, опасаться стоит дешевых подделок зарядных устройств. Копии могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения, что может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер телефона.

Еще одна опасность заключается в том, что чужая зарядка может, как и сеть Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров к вашему мобильному устройству.

При этом Коган призвал не становиться параноиками и спокойно делиться зарядкой с друзьями.