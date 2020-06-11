Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", к чему может привести использование чужой зарядки для смартфона.
В первую очередь, по словам специалиста, опасаться стоит дешевых подделок зарядных устройств. Копии могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения, что может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер телефона.
Еще одна опасность заключается в том, что чужая зарядка может, как и сеть Wi-Fi, стать шлюзом для доступа хакеров к вашему мобильному устройству.
При этом Коган призвал не становиться параноиками и спокойно делиться зарядкой с друзьями.
Комментарии
Эксперт - руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"
Ржунимагу..... )))
частота напряжения - это что? что-то новое в физике?
Гоните в шею этого "эксперта". Давненько такого бреда не слышал...
Очередной эксперт пробил очередное дно ))))
дада и ешо вирусы с бацилами передаются. нужно презик одевать
частота напряжения - это что? что-то новое в физике?
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Для вас может новое. К примеру, у нас на работе есть и 110 в 400 гц. Есть и другие частоты. В США 60 гц в обычной сети.
ссаными тряпками в шею этого эхсперта
Эксперт даун?
11.06.2020 12:54
- гость -
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Вы уверены что это частоты напряжения? Можно ссылку, где прочитать про частоты и интервалы напряжения ?
Вы уверены что это частоты напряжения? Можно ссылку, где прочитать про частоты и интервалы напряжения ?
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Гугл вам в помощь. И да, собсно по теме, частоты переменного тока (напряжения) используются в самых различных областях - на транспорте, в промышленности. Что касается напряжения в США, то там действительно используется напряжение в сети с частотой 60 герц. Некоторые амеровские зарядники действительно были несовместимы с нашей сетью 50 герц, но сейчас полно совместимых устройств.
Есть частота перменного тока и есть напряжение, частоты напряжения нет
Это просто фигура речи, для домохозяек, фитоняшек и прочих тех, кому трудно объяснить. А специалист прекрасно поймёт о чем идет речь.
Kertis
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Послать в гугл не сложно, если нет конкретного ответа. Так частота переменного тока тут к чему? От зарядки к телефону постоянный течёт ток. Написано про частоту и интервал напряжения.
Ох они эксперды экономисты, все зарядные устройства должны быть адаптированы для страны в которой будут использоваться. Отличия могут быть в силе тока который выдает зарядник 1А или 2А как правило.
Так частота переменного тока тут к чему? От зарядки к телефону постоянный течёт ток. Написано про частоту и интервал напряжения.
А все просто. Любой (БП) зарядник это есть преобразователь, который работает на определенной частоте, а затем детектируется и подается на заряжаемое (питаемое) устройство. Были случаи с амеровскими зарядными устройства которые ввозли в Россию, но они по некоторым схемнотехническим параметрам отказывались, либо работали неправильно в с нашей сетью в 50 гц. Другие частоты, другие фильтры и.т.п. Позже это несоответствие было устранено, но играть в рулетку не стоит.
Ух, экспертов много... добавлю свои 5 копеек: пользуйтесь любой зарядкой, если температура корпуса зарядки будет не более 35-40 гр. цельсия. Если зарядное слабое - увеличиться время зарядки, если мощное - возможно нагревание аккумулятора (что нежелательно).
импульсному БП глубоко с прибором на частоту,хоть постоянным током корми. почему? учите матчасть,списалист.