Верховный суд смягчил приговор Александру Руденко, из-за которого погибли три человека

По результатам рассмотрения апелляции срок Александра Руденко уменьшился на два года и два месяца. Об этом порталу "Вести" сообщила Елена Корецкая, чья дочь погибла в той аварии, а муж остался инвалидом.

Сначала виновника аварии приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселении, но затем краевой суд ужесточил приговор: восемь с половиной лет колонии общего режима и компенсация семьям в 21 миллион рублей. Защита обратилась в кассационный суд в Кемерове, где срок сократили на два месяца, а выплаты – на три миллиона. Следующей инстанцией стал Верховный суд.

"По итогам рассмотрения знаю, что срок понизили до пяти лет и девяти месяцев (по другим данным – до 10 месяцев) По месту отбывания и по выплатам пока информации нет, ожидаем. Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждем каких-то предложений, заключений. Выносить эту историю дальше, на международный уровень, у нас нет ни сил, ни эмоций, только одно разочарование в нашем правосудии и все", – рассказала женщина.

Напомним, осенью 2018 года Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Renault, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли две девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Двое мужчин получили серьезные травмы.