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Верховный суд смягчил приговор Александру Руденко, из-за которого погибли три человека

, ИА "Амител"
Защита барнаульского "гонщика" на BMW добилась пересмотра дела
Александр Руденко / Фото: pravoved-obzor.ru

Александр Руденко / Фото: pravoved-obzor.ru

По результатам рассмотрения апелляции срок Александра Руденко уменьшился на два года и два месяца. Об этом порталу "Вести" сообщила Елена Корецкая, чья дочь погибла в той аварии, а муж остался инвалидом. 

Сначала виновника аварии приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселении, но затем краевой суд ужесточил приговор: восемь с половиной лет колонии общего режима и компенсация семьям в 21 миллион рублей. Защита обратилась в кассационный суд в Кемерове, где срок сократили на два месяца, а выплаты – на три миллиона. Следующей инстанцией стал Верховный суд. 

"По итогам рассмотрения знаю, что срок понизили до пяти лет и девяти месяцев (по другим данным – до 10 месяцев) По месту отбывания и по выплатам пока информации нет, ожидаем. Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждем каких-то предложений, заключений. Выносить эту историю дальше, на международный уровень, у нас нет ни сил, ни эмоций, только одно разочарование в нашем правосудии и все", – рассказала женщина. 

Напомним, осенью 2018 года Руденко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Renault, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли две девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина. Двое мужчин получили серьезные травмы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.06.2020 12:08
ЯЛЕГЕНДА

Верховный суд -Больше вопросов не имею

11.06.2020 12:12
месный

рудэека считает себя правым, второй участнег на дешманской машине, ну относительно его, должен был стоять бояться, пока хозяин мчит на крутой тачке. И оказавшиеся хозяевами в дешманской машине сами виноваты, нефиг было в дешманской машине ехать, раз тоже крутые.

11.06.2020 12:17
- гость -

Мое мнение, что это узаконенное убийство! Захотел убить человека - садись за руль и убивай, хоть одного, хоть десять! После всего, власть с пеной у рта доказывает, что они ведут борьбу с пьянством за рулем! Это не борьба, это поощрение! Кто то хочет опровергнуть мои слова?

11.06.2020 12:27
гость

в каждый город нужен свой бэтмен, чтобы он решал проблемы когда закон не хочет решать эти проблемы с такими людьми

11.06.2020 12:28
Гость.

По 2 года за жизнь человека???!!!!!
Значит и Ефремову дадут 2 года поселения и так как бухать не будет-выйдет по половинке.

11.06.2020 12:33
- гость -

Сосновый бор это хорошо. Надеюсь, что и осина у нас еще не перевелась.

11.06.2020 12:36
- гость -

Очередной раз судья вынесла "справедливое решение", как это уже надоело. За убийство детей -убийцу надо хоронить.Может стоит создать фонды по уничтожению таких людей. Каждый неравнодушный внесет туда 10 рублей. Услуга народом оплачена, извольте похоронить этого недочеловека. А судью сдать на мыло, мыло раздать в приют для мытья ползунков.

11.06.2020 12:37
- гость -

Ефремов получит свои 12 лет, конечно если лизать подошвы кой-кого не станет...

11.06.2020 12:39
Гость

"Да здравствует советский суд! Самый гуманный суд в мире!!!"

11.06.2020 12:40
Гость.

11.06.2020 12:37
- гость -
Руденко лизал?
Для этого деньги есть.

11.06.2020 12:46
- гость -


11.06.2020 12:40
Гость.

Руденко и Путина не трогал, поэтому деньги, в случае Ефремова никаких денег не хватит - царя обижал...

11.06.2020 12:56
Еугений

11.06.2020 12:12
месный


С элеватора не падал?

11.06.2020 13:05
месный

11.06.2020 12:56
Еугений

Нет не падал, прикинь, а?
Знаю несколько "крутых" которые так думают.

11.06.2020 13:11
- гость -

К стенке урода и точка!!!

11.06.2020 13:15
гость

находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле BMW и, пролетев на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль

Да, похоже Верховному суду пришлось постараться, чтобы смягчить приговор

11.06.2020 13:23
- гость -

11.06.2020 12:56
Еугений
он с пальмы все время падает,поэтому вся черепушка у него на гвоздях.

11.06.2020 13:39
- гость -

Должны быть законы без возможности их двоякой трактовки. А то при нашем "неподкупном" суде чудеса происходят. Например, сел за руль пьяным, совершил дтп 2 года строгого режима. Не "от и до", "не сколько хочу столько и дам", а конкретно 2 года и всё. Но для принятия нормальных законов нужны нормальные депутаты, которых у нас нет.

11.06.2020 13:42
Дима

Наверное суды специально такие решения выносят, мол сиди простой народ, не рыпайся, всё продажное , а вы все смерды. И у людей на подсознании отпечатывается ,что ничего сделать нельзя.... А в США по-другому...

11.06.2020 13:43
Гость

11.06.2020 12:46
- гость -
С вашими фантазиями - Навального должны уже черви съесть,а у него только условка за условкой.

11.06.2020 13:45
- гость -

11.06.2020 13:42
Дима,Вы были в США под судом?

11.06.2020 13:51
- гость -

11.06.2020 13:45
- гость -
Они американские фильмы смотрят....Американский пирог там

11.06.2020 14:01
- гость -

Они американские фильмы смотрят

Зря вы так на кино. Есть масса фильмов снятых по реальным событиям. Темные воды, Просто помиловать, Дело Ричарда Джуэлла. Это из просмотренных за последнее время. Посмотрите, познайте уровень американской Фемиды.

11.06.2020 14:25
- гость -

три года отсидит и по удо выйдет

11.06.2020 14:45
- гость -

В Горном толстосум за заказное отсидел 20 лет вышел и был убит сыном заказано им женщины. Деньги в могиле не помогут.

11.06.2020 15:24
- гость -

Уровень американской Фемиды это назначить сейчас два пожизненных срока за убийство с отягчающими для удовлетворения гнева потерпевших, а лет через 5-10, когда страсти улягутся, удовлетворить прошение осуждённого о досрочном освобождении за хорошее поведение и сотрудничество

11.06.2020 15:58
- гость -

Совсем вне понимания:три жизни унёс,две совсем маленькие...

11.06.2020 16:10
- гость -

11.06.2020 12:37
- гость -
---
ну если никому не известный гонщик за несколько жертв получает такое мягкое наказание, то всенародно любимый Ефремов имеет все шансы на смягчение

11.06.2020 16:26
- гость -

Гголовное право США неправомерное причинение смерти во всех случаях квалифицирует как убийство, подразделяя убийства на простые и тяжкие. В свою очередь, и простые, и тяжкие убийства классифицируются по степеням.
Даже неумышленное лишение жизни является выражением «крайнего безразличия к ценности человеческой жизни», а посему должно квалифицироваться как тяжкое убийство первой степени.
В США квалифицировицируется "причинение смерти в результате нарушения правил дорожного движения, как умышленное убийство, совершенное с косвенным умыслом, т.е. когда лицо сознавало, что создается серьезный риск лишения жизни другого человека ( вследствие того, что он управляет источником повышенной опасности), предвидело наступление опасных последствий в виде причинения смерти, но обнаруживало крайнее безразличие к ценности человеческой жизни".
И по каждой смерти-отдельный срок.

11.06.2020 16:45
- гость -

В отличие от американского законодателя, российский не поставил во главу угла уголовно-правовую охрану интересов личности и права человека на жизнь, отведя ей второстепенную роль,

11.06.2020 16:58
- гость -


11.06.2020 13:42
Дима
А в США полицейский может пристрелить человека только за то, что ему показалось что у того есть пистолет. Ну или задушить задержанного.

11.06.2020 17:33
- гость -

16:26
Сроки в США по таким преступлениям "от A до B", конкретно решает начальник тюрьмы.
Мало того, у них не запрещено получать в дар от зэков деньги.

11.06.2020 18:14
- гость -

И как совести хватает ещё отмазываться!??? Петушара конченый! Деток маленьких угробил... Когда-то и на волю выйти придётся....

11.06.2020 19:15
- гость -

Одной корецкой не справиться .. и сил у нее нет. А второму пострадавшему ничего и не нало уже. У него много увлечений

11.06.2020 19:23
- гость -

В США много частных тюрем,приносящих прибыль её начальнику.Но вот имеют ли они какое-то право сокращать срок "своим" зекам,осужденным штатом (государством)?
Там же есть спецкомиссия по делам помилования и смягчения наказания?

11.06.2020 19:29
- гость -

Дары принимают не только в сша,не только от зеков, и не только пенитенциарные учреждения )

11.06.2020 19:38
гость

Да, судья дал повод его заподозрить

11.06.2020 19:44
- гость -

Вот против таких "смягчений" от государства я бы вышел на митинг.

11.06.2020 19:47
- гость -

Как хватает совести просить о снижении срока! Забрал три жизни и разрушил жизни родственников. Мало того, что нужно отсидеть по максимому и строгости, но и раз забрал три жизни - спасти жизнь троим людям - отдать свои органы для спасения других. Как можно смягчать приговор убийцам?

11.06.2020 19:58
- гость -

Вышел бы,даже если лёха сисян клич кинул )

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