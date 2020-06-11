Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление оператора телефона доверия МВД

Жителя Павловского района оштрафовали за многократное оскорбление оператора телефона доверия полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В марте 2020 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону доверия региональных органов внутренних дел. Несмотря на автоматическое предупреждение о записи разговора, грубиян начал оскорблять оператора.

Сотрудница напомнила, что находится при исполнении и подобное поведение мужчины уголовно наказуемо. Однако звонивший не внял и продолжил общаться с женщиной в крайне оскорбительной форме, а после прерывания звонка несколько раз перезванивал.

Полиция установила личность пьяного хулигана. Мировой суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.