Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление оператора телефона доверия МВД

Жителя Павловского района оштрафовали за многократное оскорбление оператора телефона доверия полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В марте 2020 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил по телефону доверия региональных органов внутренних дел. Несмотря на автоматическое предупреждение о записи разговора, грубиян начал оскорблять оператора.
Сотрудница напомнила, что находится при исполнении и подобное поведение мужчины уголовно наказуемо. Однако звонивший не внял и продолжил общаться с женщиной в крайне оскорбительной форме, а после прерывания звонка несколько раз перезванивал.
Полиция установила личность пьяного хулигана. Мировой суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.
Комментарии
Мировой суд назначил ему штраф в одну тысячу рублей
Вообще не дорого. Есть развлечения гораздо дороже. Тут оптимальное соотношение цены и качества развлечения
Нашёл кому звонить! Какое может быть доверие полицаям?
А почему мало? Действительно, какой-нибудь хомяк. уставший лить дерьмо в сеть, может потешить своё больное эго, поматерив сотрудницу. А что, в лоб не дадут, и погеройствовать можно. Думается, это должно стоить дороже раз в 10, как минимум.
11.06.2020 14:35
- гость -
ты не прав, в тексте указано, что Сотрудница напомнила, что находится при исполнении и подобное поведение мужчины уголовно наказуемо. Однако звонивший не внял и продолжил общаться с женщиной в крайне оскорбительной форме, а после прерывания звонка несколько раз перезванивал.