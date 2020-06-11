Буддийские ламы проведут на Алтае недельный молебен об избавлении от коронавируса

Буддийские священники из Республики Алтай Арым Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов совместно с бурятскими ламами (религиозными учителями) проводят семидневный молебен против коронавируса, сообщают "Новости Горного Алтая".

Священнослужители на неделю ушли в строгий медитативный затвор и непрерывно читают молитвы. Ламы надеются, что их обращения к Богу помогут уменьшить количество новых случаев заражения, а заболевшим – быстрее выздороветь.

Кроме того, священники молятся о выздоровлении главы буддистов Тувы Дамбела Лодоя, которого накануне госпитализировали с COVID-19.

Напомним, что на данный момент в России коронавирусом заражено 493,6 тысячи человек, умерло почти 6,3 тысячи больных, а с выздоровлением выписано свыше 250 тысяч пациентов.