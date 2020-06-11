Алтайская почта изменит режим работы из-за Дня России

Из-за празднования Дня России почтовые отделения по всей стране изменят режим работы. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

11 июня отделения "Почты России" в Алтайском крае работают по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час. 12 июня, как и для многих других сфер, станет выходным днем для всех отделений почты по стране.

Уточнить график работы конкретного нужного вам почтового отделения или найти на карте филиал, который работает, можно при помощи приложения "Почта России" или на официальном сайте компании.

О том, как пройдет празднование Дня России в Барнауле, можно прочитать в материале amic.ru.