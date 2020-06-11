Белорусов едва не накормили барнаульской халвой с кишечной палочкой

В одной из крупных торговых сетей Бреста обнаружили халву с кишечной палочкой. Производителем продукта оказалась Барнаульская халвичная фабрика.

Экспертиза установила, что сладости не соответствуют требованиям по микробиологическому показателю безопасности, рассказали в инспекции Госстандарта.

В халве производства барнаульского предприятия обнаружили бактерии группы кишечных палочек – колиформы.

Всю представляющую опасность для здоровья продукцию утилизировали. Специалисты вскрыли упаковку и измельчили халву, а отходы отправили на мусороперерабатывающий завод, пишет портал "Агроньюс".