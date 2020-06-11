Белорусов едва не накормили барнаульской халвой с кишечной палочкой

В одной из крупных торговых сетей Бреста обнаружили халву с кишечной палочкой. Производителем продукта оказалась Барнаульская халвичная фабрика.
Экспертиза установила, что сладости не соответствуют требованиям по микробиологическому показателю безопасности, рассказали в инспекции Госстандарта.
В халве производства барнаульского предприятия обнаружили бактерии группы кишечных палочек – колиформы.
Всю представляющую опасность для здоровья продукцию утилизировали. Специалисты вскрыли упаковку и измельчили халву, а отходы отправили на мусороперерабатывающий завод, пишет портал "Агроньюс".
Комментарии
не мог Евгений такое сгондобить...
главное, что у нас вся продукция фабрики безопасна для здоровья
Ой, какие нежные белоруссы. Мы эту халву всю жизнь едим. И ничего. Подумаешь, кишечная палочка. Можно подумать, у них в стране Лукашенко всех научил руки мыть после туалета.