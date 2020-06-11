11 июня депутаты Алтайского Заксобрания приняли решение о назначении довыборов по одномандатным избирательным округам № 12, 26 и 31. Голосование прошло путем заочного опроса парламентариев, передает сайт АКЗС.

Участие в опросе приняли 64 депутата. Из них назначение дополнительных выборов поддержали 47 парламентариев. Против проголосовали 12 депутатов, воздержались – 5.

Таким образом, дополнительные выборы по трем одномандатным округам, где полномочия депутатов были прекращены досрочно, пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года. А старт избирательной кампании будет дан 16 июня, после официального опубликования соответствующего постановления АКЗС.

Напомним, избирательный одномандатный округ № 12 включает в себя Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы, № 26 – часть Октябрьского района Барнаула, № 31 – часть Бийска.