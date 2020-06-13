Странная мебель, которая перевернет ваше представление о дизайне

Фото: postroika.biz, novate.ru, sm-news.ru

Праздник, посвященный тем, кто имеет хоть какое-то отношение к уютному убранству наших квартир, отмечается 13 июня в России. День мебельщика – неофициальный, но известный профессиональный праздник работников мебельной промышленности проводится уже более 10 лет во вторую субботу июня. Как сегодня жить без стульев, столов и шкафов мы не представляем. Удобная, красивая и многофункциональная мебель – то, к чему стремятся производители. А как насчет тех, кто живет искусством и видит в обычном стуле настоящее поле для творчества? Самая необычная и странная мебель в нашей фотоподборке.