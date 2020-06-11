За сутки в России выявили 8779 новых случаев заболевания COVID-19, общее число больных составило 502 436 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Как уточняет штаб, почти треть заражений выявлена активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

На 11 июня из больниц выписали еще 8367 человек, всего за время пандемии выздоровело 261 150. Умерло с диагностированным коронавирусом еще 174 пациента, общее число летальных исходов достигло 6532.

Как ранее сообщил amic.ru, за сутки в Алтайском крае выявили еще 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число больных в регионе теперь составляет 2593.