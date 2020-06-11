Самые заботливые. Более половины барнаульцев поддерживают деньгами взрослых детей

Более половины жителей Барнаула помогают деньгами своим детям даже после того, как те стали финансово независимыми, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Сбербанк страхование жизни".

По результатам анализа, среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. Раньше всех независимыми становятся жители Хабаровска (24,9 года), позже всех – жители Ростова-на-Дону (27,5). В целом наиболее "ранние" показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Однако опрос выявил, что более половины родителей продолжают поддерживать детей и после того, как те становятся самодостаточными. Самыми заботливыми оказались жители Барнаула – 55% респондентов продолжают помогать своим детям. Самый низкий показатель зарегистрирован в Санкт-Петербурге и Казани – там деньгами поддерживают лишь треть взрослых детей.

Как отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова, большинство людей понимает под материальной независимостью тот возраст, когда дети начинают сами зарабатывать на жизнь. Однако полноценная самостоятельность включает также стабильность доходов и наличие капитала, который обеспечивает уверенность в долгосрочной перспективе.