Воскресенье, 14 Июнь, 12:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,12
€ 78,52
32°

520129 +0
Обь
259см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Новости

Самые заботливые. Более половины барнаульцев поддерживают деньгами взрослых детей

, ИА "Амител"
Средний возраст достижения материальной независимости составляет 26 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более половины жителей Барнаула помогают деньгами своим детям даже после того, как те стали финансово независимыми, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Сбербанк страхование жизни".

По результатам анализа, среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. Раньше всех независимыми становятся жители Хабаровска (24,9 года), позже всех – жители Ростова-на-Дону (27,5). В целом наиболее "ранние" показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Однако опрос выявил, что более половины родителей продолжают поддерживать детей и после того, как те становятся самодостаточными. Самыми заботливыми оказались жители Барнаула – 55% респондентов продолжают помогать своим детям. Самый низкий показатель зарегистрирован в Санкт-Петербурге и Казани – там деньгами поддерживают лишь треть взрослых детей.

Как отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова, большинство людей понимает под материальной независимостью тот возраст, когда дети начинают сами зарабатывать на жизнь. Однако полноценная самостоятельность включает также стабильность доходов и наличие капитала, который обеспечивает уверенность в долгосрочной перспективе.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.06.2020 00:08
Doka

После окончания школы работал на заводе и имел полную финансовую независимость. После поступления в ВУЗ позволял делать родителям дорогие подарки, поскольку работал в стройотрядах. Но это было во времена СССР, сегодня по моим меркам нормально живут 25-15% населения (не бедные).

12.06.2020 17:30
Дмитрий

хорошо, если у родителей есть возможности помогать детям пока они не встанут на ноги, но у нас очень печальная ситуация в стране с зп, так что многим приходится выживать и помогать друг другу по мере своих возможностей.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:08
У подножия Белухи дотла сгорела часовня 0
11:34
Врач рассказал о сроках восстановления легких после коронавируса 1
11:03
Путин: мир был бы хуже и опаснее без восстановившейся России 5
10:28
19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
10:05
Дональд Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты 6
09:37
В МЧС рассказали, как устранили последствия сильного ветра в Барнауле 0
09:05
Не в то время, не в том месте. 25-летний солдат умер от удара молнии 2
08:36
"Верх гнилья". Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина педофилом 3
08:06
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 18
07:48
Ученые назвали четыре вида пищи, вызывающей рак 4
07:06
Алтайских призывников перед отправкой будут изолировать в гостинице "Колос" 5
06:51
Отпуск – мечта: как отдыхали на самом элитном курорте СССР 4
06:01
Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 14 июня 0
23:36
Такой день. Крышесносный ветер и полицейский, который работает даже в отпуске 0
22:37
Голикова назвала дату пика пандемии коронавируса в России 10
21:27
В лобовом столкновении грузовиков во Власихе пострадала девятилетняя девочка 7
20:36
Слишком поздно. Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать извинения 11
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 76 1
19:21
В нескольких районах Алтайского края прошел град. Видео 0
18:54
Два грузовика "лоб в лоб" столкнулись во Власихе 2
18:15
Россияне будут получать выплаты и пособия без подачи справок 0
17:45
Трейлер фильма-катастрофы. Момент обрушения крыши с ТЦ Plaza попал на видео 5
17:16
Барнаулец украл плиту, сварочный аппарат и мотоблок, но попался полиции 0
16:48
Специалист рассказала о признаках бессимптомного ношения коронавируса 9
16:23
C крыши ТЦ Plaza в Барнауле ветром снесло часть кровли. Фото 12
15:48
За сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом 0
15:18
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае 6
15:08
67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае 10
14:55
Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой на начало года 2
14:19
Дельталет "Атлет" потерпел крушение в пригороде Барнаула 4
13:55
Автомобиль рухнул в воду с обрыва под Бийском 0
13:15
В мессенджере WhatsApp появится новая функция 11
12:49
Алтайский полицейский во время отпуска задержал молодого угонщика 2
12:18
Зрители выбрали величайшего героя в истории кино 30
11:39
Водитель сбил лося на трассе в Алтайском крае 17
11:05
ДТП с участием велосипедиста произошло ночью в Барнауле 14
10:47
"Алтайлес" потратит около 45 млн рублей на покупку лесопожарной и спецтехники 2
10:11
Еще 15 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай 12
09:45
Дмитрий Песков сравнил себя с сапером, которому нельзя ошибиться 11
09:15
"Предал я всех". Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП 20
08:35
Диетолог рассказала, как нельзя питаться в пандемию 1
08:11
Павел Деревянко показал основу будущего дома в Горном Алтае 16
07:39
Лукашенко призвал использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа 14
07:15
Спасатели проводят рейды по диким пляжам Барнаула 8
06:48
Странная мебель, которая перевернет ваше представление о дизайне 0
06:01
Жаркая суббота. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 июня 0
23:55
Такой день. Виктор Томенко желает успехов, а Илья Варламов хочет в Барнаул 1
23:29
Соцсети: восьмилетняя девочка утонула в алтайской реке 1
23:13
Хулиганы разгромили сквер в Барнауле 20
22:50
Глава Минздрава заявил, что жара не спасет от коронавируса 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.