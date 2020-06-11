На мэра Норильска завели уголовное дело о халатности

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о розливе топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи заподозрили мэра в том, что он не принял должных мер по реагированию на ситуацию.

Напомним, что 29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную, а общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

МЧС удалось локализовать разлившееся топливо, на данный момент специалисты заняты ликвидацией последствий.