На мэра Норильска завели уголовное дело о халатности

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о розливе топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователи заподозрили мэра в том, что он не принял должных мер по реагированию на ситуацию.
Напомним, что 29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную, а общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
МЧС удалось локализовать разлившееся топливо, на данный момент специалисты заняты ликвидацией последствий.
Комментарии
Ну да, друг путина миллиарды заработал, а все свешали на "стрелочника"!
Всех норильчан пересажают, чтобы вора Потанина не трогать... Как совсем недавно было с жуликом Чубайсом, по кличке Ржавый...
а руководителя компании слабо арестовать?
Трудна работа у президента - куда не глянь, воруют...
А расстрелять некого - все свои...
Странная ситуация. Мэр мэром, а почему не посадили собственника этой ёмкости? Почему до сих пор не посадили директора местного ростехнадзора который разрешил её эксплуатацию?
В этой же логике надо и Губера сажать. Он не сообщил президенту
11.06.2020 16:24
- гость -
По узнавайте кто там верховодит и все станет ясно. Первый и четвертый комментарий правильно характеризует ситуацию...
ТЭЦ эта- собственность братка Потанина. Никто туда ближе километра никого не пускал, частная собственность братков. Какое отношение местные админы имеют к потанинской ёмкости? Потанин уже арестован? Его допрашивают? Он расстрелян? В новостях про это ничего нет.
11.06.2020 16:40
Боб
Так об этом то и речь. Друг пути обогатился, а виновным мэра выставили!
ПУтя даже про друга нигде и не упоминает при разборах этого ЧП!
Все новые губернаторы представляют интересы олигархов, которых в России нет, потому что они все Лондоне.
11.06.2020 16:40
Боб
Начно всех причастных к делам России растреливать - кононада будет стоять!