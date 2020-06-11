В Алтайском крае увеличили число пунктов сдачи ЕГЭ

Дополнительный пункт сдачи ЕГЭ появился в Алтайском крае, а в прежних местах добавили еще 19 аудиторий. Об этом во время прямого эфира 11 июня рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Потребность в аудиториях появилась после выхода рекомендаций Роспотребнадзора. По ним выпускники должны сидеть за партами на расстоянии не менее 1,5 метра, что существенно сократило число сдающих в аудитории. Чтобы разместить всех школьников на экзаменах, в Минобре рассматривали варианты либо увеличить число школ, либо в каждом пункте задействовать больше классов.

"Первоначально мы с муниципалитетами планировали дополнительно 300 аудиторий. Но когда график сложился, выпускники определились, кто пойдет на ЕГЭ, а кто – нет, а самый массовый экзамен по русскому языку решили проводить в два дня, мы поняли, что столько дополнительных резервных аудиторий не нужно. Мы задействуем привычные пункты сдачи экзаменов, плюс дополнительный откроем в Барнауле, а по краю в действующих пунктах появится еще 19 аудиторий", – пояснил Костенко.

По словам министра, почти тысяча выпускников отказались писать ЕГЭ. Причины разные: решили поступать в колледж, пойти в армию, взять паузу для самоопределения. Но при этом в крае будут сдавать экзамены 30 детей из других регионов. Это те выпускники, которые учились в профильных лицеях Москвы, Санкт-Петербурга, в различных военных образовательных организациях, но из-за пандемии вернулись домой, к родителям, и написали заявление на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае. В ближайшие дни им сообщат, к каким пунктам они прикреплены.

Всего в регионе в 2020 году будет работать 98 пунктов сдачи ЕГЭ. Плюс 19 пунктов организуют на дому для детей с инвалидностью, два пункта появятся в больницах Бийска и Барнаула.

В каждом пункте проведут дезинфекцию, будут работать два медработника, обязательно измерят температуру всем участникам экзамена, установят дозаторы с антисептиками на входе. Организаторы будут в масках и перчатках.