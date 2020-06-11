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В Роскачестве рассказали, что подорожает, а что подешевеет после пандемии

, ИА "Амител"
Ожидается, что продавцы начнут объявлять о больших скидках
Фото: peregorodki.msk.ru

Фото: peregorodki.msk.ru

Из-за падения спроса и снижения доходов россиян в стране остановится рост цен, а производители начнут давать большие скидки. В Роскачестве отмечают, что ряда товаров это не коснется. 

Возрастут в цене товары класса люкс: электроника и бытовая техника, стоимость которых регулируется долларом. Неизбежно увеличение цены на новые автомобили, но этот процесс будет постепенным. Эксперты считают, что к концу года машины вырастут в цене на 15-20%. 

Снижение цен прогнозируется на жилье. На вторичном рынке квартиры могут подешеветь на 10-12%, но с новостройками ситуация другая. Уже сейчас они стали дороже в среднем на 2,3%. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.06.2020 16:32
- гость -

Итак понятно, подорожает всё, подешевеет рубль...

11.06.2020 16:41
- гость -

нет. подорожает, правильно, всё!
а подешевеет, как всегда, человеческая жизнь...

11.06.2020 18:38
- гость -

Верно.

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