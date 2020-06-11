В Роскачестве рассказали, что подорожает, а что подешевеет после пандемии

Из-за падения спроса и снижения доходов россиян в стране остановится рост цен, а производители начнут давать большие скидки. В Роскачестве отмечают, что ряда товаров это не коснется.
Возрастут в цене товары класса люкс: электроника и бытовая техника, стоимость которых регулируется долларом. Неизбежно увеличение цены на новые автомобили, но этот процесс будет постепенным. Эксперты считают, что к концу года машины вырастут в цене на 15-20%.
Снижение цен прогнозируется на жилье. На вторичном рынке квартиры могут подешеветь на 10-12%, но с новостройками ситуация другая. Уже сейчас они стали дороже в среднем на 2,3%.
Комментарии
Итак понятно, подорожает всё, подешевеет рубль...
нет. подорожает, правильно, всё!
а подешевеет, как всегда, человеческая жизнь...
Верно.