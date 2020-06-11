В Минобре пояснили, когда откроют детские сады в Алтайском крае

Вернуться к привычному режиму работы детские сады Алтайского края смогут только на втором этапе снятия ограничений. Об этом во время прямого эфира 11 июня сказал министр образования региона Максим Костенко.

Пока детсады работают только в формате дежурных групп, но попасть в них могут не все дети.

"Ситуация по-прежнему напряженная. Поэтому мы не можем сейчас тотально открыть детские сады. По постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, отдельные образовательные организации, к которым можно отнести детсады, могут открыться только на второй фазе. Пока, к сожалению, мы ее с вами не достигли", – добавил министр.

Напомним, с 8 июня Алтайский край перешел к первому этапу снятия ограничений. В регионе разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, свободно гулять по улице парами и семьей, позволили открыться санаториям, салонам красоты, некоторым магазинам и зоопаркам.