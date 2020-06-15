Наглядные доказательства того, почему стоит ценить защитные шлемы

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За что люди обожают мотоциклы? Скорость, свобода, адреналин в крови, а еще они позволяют объехать пробки и потребляют мало топлива. У любителей "стальных коней" даже есть свой праздник. Он ежегодно отмечается во всем мире в третий понедельник июня. Девиз этого праздника: "На работу на мотоцикле". Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Но не стоит забывать о том, что мотоциклы, как и велосипеды, скутеры и прочие двухколесные, довольно травмоопасные средства передвижения. Помимо ощущения свободы и полета, они могут очень больно "опустить с небес на землю". Защитный инвентарь убережет от травм, и даже спасет жизнь. Наша фотоподборка тому подтверждение.