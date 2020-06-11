Кровь, сданную Виктором Томенко, используют для операции в ближайшие дни

Фото: Антон Федотов
Кровь губернатора Алтайского края Виктора Томенко в ближайшие дни будет использована во время одной из операций, сообщают "Вести-Алтай".
Как уже сообщал amic.ru, в четверг, 11 июня, глава региона посетил передвижную станцию Центра крови на площади Сахарова в Барнауле. Забор биоматериалов проводится в рамках Всероссийской акции #Следуйзамной, а марафон приурочен ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.
Заготовленная эритроцитарная масса является самым востребованным компонентом в больницах и "живет" не более пяти дней. По этой причине кровь губернатора будет в ближайшее время использована для поддержания жизни больных.
Отмечается, что у Виктора Томенко вторая положительная группа крови.
Комментарии
Витя, для пущего пиара накорми кого-нибудь собственной грудью. Ты сможешь, так надо.
клоунада от бухгалтера который душит бизнес
Можно даже в ДАРЕ использовать для внутриутробного переливания
Можно дать жизнь новой конституции... Сейчас будут носиться с этой кровью... Кому вольют, потом мозг снесут, мол гордись
Когда человек по-настоящему хочет помочь, искренне, ни где бы не писали. А тут конкретно, пиар
а другие анализы куда применят?
напишите сразу, чтобы быть готовым
Воду в вино с подачи пиарщиков не начал превращать?
низзя кровь едросса нормальным людям вливать