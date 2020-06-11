Кровь, сданную Виктором Томенко, используют для операции в ближайшие дни

Фото: Антон Федотов

Кровь губернатора Алтайского края Виктора Томенко в ближайшие дни будет использована во время одной из операций, сообщают "Вести-Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, в четверг, 11 июня, глава региона посетил передвижную станцию Центра крови на площади Сахарова в Барнауле. Забор биоматериалов проводится в рамках Всероссийской акции #Следуйзамной, а марафон приурочен ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Заготовленная эритроцитарная масса является самым востребованным компонентом в больницах и "живет" не более пяти дней. По этой причине кровь губернатора будет в ближайшее время использована для поддержания жизни больных.

Отмечается, что у Виктора Томенко вторая положительная группа крови.