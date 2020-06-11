Полиция задержала трех жителей Алтайского края, которые пытались ограбить банкоматы

Полицейские задержали троих жителей Немецкого национального района, которые подозреваются в совершении краж денежных средств из банкоматов, рассказали в МВД.

С 2019 года злоумышленники пытались похитить деньги из банкоматов путем их повреждения. В августе 2019 года они отключили свет в помещении, где стоял аппарат. Прикрепили трос к решетке на окне и вырвали ее. Аналогичным способом проникли в кассу в одном из сел Хабарского района в октябре прошлого года. Но их попытки достать деньги из банкоматов не увенчались успехом. В первом случае они не смогли вскрыть отсек с деньгами, а во втором воспользовались газовой горелкой и сожгли все купюры.

Чуть позже подозреваемые предприняли попытку налета на кассу в одном из районов Новосибирской области, но банкомата в помещении не нашли. Во время обыска у подозреваемых изъяли банковские карты, SIM-карты, телефоны, автомобильный трос, автомобиль, карабин, газовое оборудование, одежду, которая была на них в момент совершения преступлений.

Сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.