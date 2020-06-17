"Вместе мы все преодолеем". Управляющая банком о помощи бизнесу и населению

В пандемию банкам пришлось менять формат работы, подстраиваясь под обстоятельства. Например, удобное мобильное приложение уже не просто преимущество, а вопрос выживания на рынке. Несмотря на введенные банками послабления, людям пришлось нелегко. Как режим самоизоляции отразился на жителях страны, кому помогли меры государственной поддержки и как будет восстанавливаться бизнес, рассказала управляющая банком "Открытие" в Алтайском крае Эльвира Вебер.

Переход в онлайн

– Говорят, что кризис – это новые возможности. А вы как считаете? Насколько банки оказались готовыми к ситуации, сложившейся из-за COVID-19?

– Да, вы правы, кризис – это возможность развития, пересмотр прежних подходов и поиск новых решений. Такие ситуации всегда можно обратить во благо и использовать как импульс для движения вперед. Сейчас мы столкнулись с условиями, когда горизонт планирования меняется каждый день. Но банк "Открытие" непрерывно предоставляет клиентам все необходимые финансовые услуги в полном объеме.

В апреле этого года многие сотрудники, не задействованные напрямую в работе с клиентами, перешли на удаленный формат. В период самоизоляции банк ни на один день не останавливал свою работу. Мы оперативно переводили клиентов на дистанционные сервисы, расширяли список операций, которые можно проводить дистанционно. Наши клиенты не раз отмечали хорошую работу онлайн-каналов (интернет-банка и мобильных приложений, автоматических чат-ботов), а также отсутствие проблем с прохождением платежей. Сейчас идет поэтапное открытие всех отделов. Я думаю, что к концу июня 2020 года офисы "Открытия" будут работать в обычном режиме.

По результатам проведенного банком "Открытие" опроса, 90% россиян пользуются дистанционными банковскими сервисами постоянно. 8% это заставил сделать карантин, 23% россиян стали еще активнее пользоваться мобильными банковскими приложениями. При этом клиенты не готовы отказываться и от наличных средств.

– Вы говорите, что большинство россиян регулярно пользуются дистанционными сервисами банка. А какие онлайн-сервисы предлагает банк "Открытие"?

– На сегодняшний день более 90% банковских услуг доступны дистанционно: от оплаты коммунальных услуг до получения кредитов, оформления вкладов и выбора инвестиционных продуктов. Все привычные операции есть как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Оплата услуг и счетов, переводы без комиссии, обмен валюты и многое другое. Для клиентов, которые остаются дома, мы организовали доставку банковских карт. Недавно мы запустили "безвизитную" виртуальную карту OpenCard: она выпускается и обслуживается онлайн. Виртуальной картой можно пользоваться так же, как и обычной пластиковой, – хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Клиенты могут не выходя из дома получить полноценный платежный инструмент с кешбэком до 11%, бесплатным снятием в любых банкоматах, бесплатными переводами до 20 тысяч рублей и без ежемесячной комиссии за обслуживание. Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке "Открытие Online".

Для наших корпоративных клиентов запущен новый функциональный онлайн-банк. Дистанционно они могут совершать безналичный расчет, покупку или продажу валюты, подавать заявки на кредиты. С помощью корпоративных карт можно без комиссии снимать наличные через банкоматную сеть по всей стране: не только через банкоматы "Открытия", но и всех других банков. Кроме того, учитывая ситуацию самоизоляции, банк продолжает обслуживать клиентские карты с истекшим сроком действия.

Для предпринимателей банк отменил комиссии за выдачу денег в кассе для выплаты заработной платы, сделал валютную конверсию онлайн.

Сейчас клиенты приходят в отделение для получения каких-либо консультаций или же для пролонгации депозитов. В основном это касается старшего поколения. Опять же все эти сервисы доступны удаленно. Мы активно проводим телефонные консультации и подключаем к дистанционным каналам тех клиентов, которые ранее ими не пользовались.

О займах и вложениях

– Как изменилась ситуация с кредитами? Появились ли какие-то ограничения для заемщиков?

– Сегодня клиенты могут подавать заявки на кредит дистанционно – через сайт банка или мобильное приложение. Это может быть потребительский кредит, на развитие бизнеса или ипотека. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а также ситуация на рынке сегодня стимулируют спрос на кредитные продукты. Банк снизил ставки на ипотечные займы в рамках госпрограммы до 6,25%, а также запустил программу ипотечного кредитования под 4,7% для семей с детьми. Люди очень взвешенно подходят к взятию на себя таких обязательств и пытаются "состыковать" свои доходы и расходы. Но каких-либо ограничений по выдаче кредитов в банке нет. Требования к заемщикам существенно не изменились.

– Одной из мер поддержки от государства стали кредитные каникулы. При каких условиях заемщик может получить отсрочку и можно ли подать заявку удаленно? Пользуется ли спросом эта программа?

– Банк "Открытие" присоединился ко всем государственным программам поддержки заемщиков. В настоящее время для частных клиентов действуют кредитные каникулы согласно Федеральному закону № 106-ФЗ. Основные условия участия в данной программе – снижение среднемесячного дохода более чем на 30% в месяце, предшествующем дате подачи заявления, по сравнению с 2019 годом, или длительная болезнь (более месяца).

Необходимые документы для подачи заявки – заявление, листок нетрудоспособности, справка о доходах по форме 2-НДФЛ либо в свободной форме. Или это может быть выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о том, что гражданин зарегистрирован в качестве безработного, а также трудовая книжка и паспорт. Все заявки можно подавать удаленно. Максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить отсрочку до шести месяцев, – 250 тысяч рублей. Для ипотеки – 2 млн рублей, для кредитной карты – 100 тыс. рублей.

На сегодняшний день мы видим, что клиенты ведут себя рационально и взвешенно, паники нет. Поток заявок на предоставление кредитных каникул растет, и мы активно помогаем нашим клиентам разобраться в деталях получения этой услуги.

– Обратная ситуация. У клиента есть свободные денежные средства, и он думает, куда их лучше вложить, чтобы это было надежно и доходно. По вашим наблюдениям, какие банковские сберегательные продукты сегодня предпочитает население Алтайского края?

– Большинство клиентов сейчас делают выбор в пользу инвестиционных продуктов. Объяснение этому простое – там выше ставки. В этом году мы наблюдаем переток средств на брокерские счета для покупки ценных бумаг. Падение фондового рынка как раз подтолкнуло многих перераспределить свои накопления в сторону подешевевших акций. В первом квартале 2020 года на инвестиционные продукты было привлечено в 1,5 раза больше средств, чем в четвертом квартале 2019-го. Хотя начало года в любом банке – это период снижения активности. В марте клиенты активно снимали сбережения на крупные покупки, такие как автомобиль или квартира. Сейчас ситуация выровнялась, у населения растет спрос на накопительные счета, позволяющие управлять финансами без привязки к сроку хранения.

Помощь бизнесу

– По мнению большинства экономистов, малый и средний бизнес находится в числе наиболее пострадавших от кризиса. Как в вашем банке реализуются меры государственной поддержки предпринимателей?

– В банке "Открытие" действуют как государственные, так и собственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Это кредитные каникулы с отсрочкой выплат платежей по основному долгу и процентов до полугода без проведения финансового анализа компании, без оценки залога. Программа распространяется на все виды кредитов.

Мы отменили комиссию по расчетно-кассовому обслуживанию на шесть месяцев на основные пакеты услуг: комиссию за открытие счета, безналичное получение средств на расчетный счет, платежи в интернет-банках. Кроме того, отменили фиксированную комиссию на всех терминалах и снизили ставку по эквайрингу до 1% для некоторых сфер деятельности.

Кредитные каникулы и отмена комиссии по РКО доступны для отраслей из списка правительства, отнесенных к наиболее пострадавшим в период кризиса.

Вместе с крупнейшим российским онлайн-ретейлером Wildberries мы запустили экспресс-кредитование для поставщиков компании с хорошей ставкой – от 9,5%. Кредит предоставляется под залог товаров в обороте заемщика, находящихся на складе Wildberries. Сумма кредита – до 10 млн рублей, срок – от 6 до 24 месяцев. Заявки рассматриваются в течение двух дней. Чтобы получить финансирование, необходимо оставить заявку в личном кабинете поставщика: здесь не требуется собирать дополнительные документы или искать поручителей.

Банк "Открытие" вошел в программу кредитования для выплаты заработной платы сотрудникам предприятий по ставке 0%. Кредитование осуществляется в рамках госпрограммы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на неотложные нужды и поддержание занятости. В соответствии с перечнем правительства РФ определены отрасли, которые могут получить такое финансирование. Ставка на первые шесть месяцев – 0%, после, согласно договору, она увеличится до 3,5%. Сумма кредита рассчитывается исходя из размера МРОТ на каждого сотрудника ежемесячно, с учетом всех страховых взносов и надбавок.

Также мы предоставляем льготное кредитование на пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики по программе Минэкономразвития РФ. В этом случае процентная ставка составляет от 5,9% и предоставляется на срок до 120 месяцев. Сумма кредита – до 2 млрд рублей.

– Сейчас много разговоров идет вокруг программы кредитования на выплату заработной платы. Насколько эта программа востребована в вашем банке? Что требуется от предпринимателей для получения такого кредита?

– Параметры участия предприятий в программе определены в постановлении правительства № 422. Для получения такого кредита предприятие должно предоставить в банк при сумме кредитования до 5 млн рублей упрощенный пакет документов, свыше 5 млн рублей – полную финансовую отчетность. Также в программе изложен ряд необходимых требований к заемщику. Например, отсутствие отрицательной кредитной истории; ИП или юридическое лицо должно вести фактическую деятельность не менее одного года. Бизнес должен быть функционирующим, без планов сворачивания, с реальным оборотом по счетам.

С 27 апреля 2020 года банк "Открытие" запустил первую волну предодобренных предложений по данной программе для действующих зарплатных клиентов. По этой программе предоставление дополнительных финансовых документов не требуется.

Расчет кредита производится по формуле, исходя из численности сотрудников, размера МРОТ в регионе с учетом районного коэффициента, ставке по страховым взносам и периода субсидирования процентной ставки (не более шести месяцев). Общий срок кредитования – до 12 месяцев, дата заключения договора – не позднее 30 сентября 2020 года. Ставка 0% действует на период субсидирования, по истечении которого предприятие возвращает в банк кредит по ставке 3,5% годовых. Средства выдаются под поручительство основных собственников бизнеса (владение не менее 51% бизнеса компании) и поручительство ВЭБ в размере 75% от суммы основного долга по кредиту. Мы ожидаем высокий спрос на этот кредит: такая мера поддержки государства сегодня актуальна и востребована.

– Предприниматели из каких отраслей уже подали такие заявки?

– В основном это отрасли розничной торговли непродовольственными товарами, общественное питание, сфера услуг.

Хочу отметить, что кризисы предыдущих лет научили бизнес быть рациональным, иметь подушки безопасности и формировать свою финансовую модель, для того чтобы быть более устойчивым к изменениям. Конечно, к этому кризису практически никто не был готов, но тем не менее финансовая грамотность малого и среднего предпринимательства сейчас находится на достаточно высоком уровне.

Итоги работы

– Говоря о конкретных банковских продуктах, что наиболее востребовано сегодня?

– Среди физических лиц сегодня наиболее востребованы ипотека с государственной поддержкой, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты, накопительные счета. Естественно, вырос интерес и к дистанционному банковскому обслуживанию.

– Первый квартал 2020 года уже позади. Можно ли подвести итоги в работе банка со своими клиентами?

– В первом квартале этого года банк "Открытие" в Алтайском крае показал хорошие результаты, увеличив размер своего кредитного портфеля по сравнению с тем же периодом прошлого года почти вдвое – до 10 млрд рублей. Наибольшую динамику показал портфель розничного кредитования – он вырос в три раза, малый и средний бизнес нарастил свой портфель вдвое, корпоративный бизнес – в полтора раза. За первые три месяца 2020 года банк выдал населению и бизнесу региона 2,5 млрд рублей заемных средств, что почти в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. В полтора раза банк увеличил портфель привлеченных средств – до 9 млрд рублей. Причем отмечен рост вложенных средств как от населения, так и от МСБ и крупного бизнеса.

Начало этого года для нашего банка в Алтайском крае было успешным. Сейчас в силу объективных причин мы видим снижение активности среди клиентов. И тем не менее банк "Открытие" будет поддерживать своих клиентов в это непростое время, предлагая современные технологичные банковские продукты на комфортных рыночных условиях.