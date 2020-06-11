Росгвардеец в Москве угрожал подбросить наркотики парню, который громко слушал музыку

В Москве пенсионерка вызвала Росгвардию, потому что ее сосед громко слушал музыку в районе пяти часов вечера. Сотрудник, прибывший на место, стал угрожать мужчине.

Зайдя в комнату, он сразу задал вопрос: "Хочешь в тюрьму?" А когда хозяин квартиры спросил "За что?", росгвардеец на повышенных тонах сказал: "Сейчас тебе наркоту подкинут, и поедешь в тюрьму, понял?"

Все происходящее попало на запись видеокамеры, установленной в помещении, и молодой человек опубликовал видео в интернете. По его словам, после этого к нему пришли люди в гражданском и настоятельно попросили удалить ролик. Он выполнил просьбу, но интернет помнит все, и запись дошла до СМИ и телеграм-каналов.

В Росгвардии отметили, что установили личность сотрудника и уволили его, а также объяснили поведение мужчины. По словам представителя ведомства, у него есть ребенок-инвалид, так же как и у женщины, которая вызвала наряд.

"Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повел. Но это ни в коем случае не умаляет его вину", – сказал собеседник агентства "РИА Новости".