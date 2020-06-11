Сбербанк собирается выкупить контрольный пакет акций 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли сервиса 2ГИС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Доля Сбербанка составит 72%, 3% получил "О2О Холдинг" – совместное предприятие банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. Основатели и менеджмент 2ГИС оставит за собой 25%.

Представители банка подчеркивают, что вместе с 2ГИС намерены развивать технологическую платформу, которая позволит не только получать картографические сведения, но также выбирать оптимальный маршрут и заказывать прокатный транспорт – каршеринг, велосипеды и самокаты.

"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", – заявил глава Сбербанка Герман Греф.