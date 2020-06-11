Жительница Барнаула рассказала, как госпитализируют беременных во время пандемии

Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказала о том, как проходит госпитализация в "Дар" в тех условиях, когда многие роддома закрыты из-за пандемии.

"Вчера в "Дар" на госпитализацию было 30 человек! С 8 утра до 15 часов сидели в приемном покое, ждали госпитализации, голодные. Обсервация, не выйти, не зайти. Для некоторых это закончилось плачевно: повышение давления, преждевременные роды... Жив ли ребёнок, неизвестно", – написала женщина.

Министру здравоохранения Алтайского края она задала вопрос, почему до сих пор не открыт первый роддом.

Напомним, ранее Минздрав провел проверку, в результате которой было принято решение о том, что барнаульский роддом № 1 открывать нельзя. Кроме того, главврача медучреждения уволили.