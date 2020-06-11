Банк отсудил квартиру умершего солиста "Иванушек" у его наследников

Банк отсудил квартиру умершего солиста "Иванушек" Олега Яковлева у его наследников, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2014 году певец купил в ипотеку четырехкомнатную квартиру в центре Москвы на Басманной улице. К несчастью, в 2017 году Яковлев скончался из-за цирроза печени, а после смерти оплачивать платежи за имущество никто не стал.

Из-за просрочки платежей общая сумма долга составила пять миллионов рублей и банк арестовал жилье. Однако на квартиру было несколько наследников: племянница артиста, его друг и гражданская жена, которые объединились и подали иск о возвращении жилплощади.

Суд отказал наследникам в передаче имущества и теперь банк выставит апартаменты Яковлева на аукцион.