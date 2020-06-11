В Барнауле от комаров обработали 12 прибрежных территорий

В Барнауле завершился первый цикл обработки от комаров, сообщает пресс-центр мэрии.

Он затронул 12 участков общей площадью почти 13 га, причем особое внимание уделяли прибрежным территориям, где комары размножаются активнее всего.

Необходимость дезинсекции определяют после отбора и исследования проб воды. Согласно заявлению Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, обследовать водоемы на наличие паразитов необходимо регулярно.

Всего на обработку водоемов из городского бюджета выделили более 700 тысяч рублей, а договор был заключен сразу с двумя подрядчиками. Дезинсекцию проводят с помощью специального препарата, который уничтожает личинки вредных насекомых.

Повторная обработка 12 водоемов запланирована на июль.