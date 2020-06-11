В Камне-на-Оби сняли видео с передачей российского флага под трек о наркотиках

На странице отдела по делам молодежи администрации Каменского района в Instagram появилось видео с флешмобом ко Дню России. Молодые люди с задором передавали друг другу флаг под трек реперов Young T & Bugsey feat. Headie One.

В профиле видео провисело совсем недолго и было удалено. Все потому, что в тексте песни неоднократно упоминаются наркотики, секс и алкоголь. Удаление со страницы административного органа не помогло полностью избавить интернет от ролика, потому что участники флешмоба опубликовали его на своих личных страницах.

Теперь в "Каменских известиях" обсуждают работу молодежи и заявляют, что от нее "волосы на голове зашевелятся".