В Камне-на-Оби сняли видео с передачей российского флага под трек о наркотиках

На странице отдела по делам молодежи администрации Каменского района в Instagram появилось видео с флешмобом ко Дню России. Молодые люди с задором передавали друг другу флаг под трек реперов Young T & Bugsey feat. Headie One.
В профиле видео провисело совсем недолго и было удалено. Все потому, что в тексте песни неоднократно упоминаются наркотики, секс и алкоголь. Удаление со страницы административного органа не помогло полностью избавить интернет от ролика, потому что участники флешмоба опубликовали его на своих личных страницах.
Теперь в "Каменских известиях" обсуждают работу молодежи и заявляют, что от нее "волосы на голове зашевелятся".
Комментарии
Зато все мы учим английский чуть ли не с 1 класса, затем в университетах, и вот качество обучения, трех слов перевести никто не смог. Зато в какой-нибудь Камбодже на нем с удовольствием болтают.
А вообще очень патриотично в День России флешмоб под американский текст! Кто делал это ролик кто он или вернее что оно?
В стране где порядка 60 партий так и будет
Это вам не фотки Гитлера с Борманом в бессмертный полк вставлять
Эта диверсия
Ужас! А то что на протяжении ролика некоторые участники, помахав игриво флагом, его ещё и откровенно небрежно бросают на землю, это как назвать?!! Это не попадает под статью о надругательстве над государственными символами?! Это ещё ужаснее, чем тверк у военных монументов плясать. Тут есть тема для СК.
Жара. В Камне-на-Оби рано созрела конопля...