Верховный суд РФ впервые провел голосование на блокчейн-платформе

Верховный суд РФ впервые провел голосование на системе онлайн-голосования Polys от Лаборатории Касперского, основанной на технологии блокчейна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Состоявшийся пленум без преувеличения можно назвать знаковым для всей судебной системы. Впервые участники использовали Polys от Лаборатории Касперского, развернутую на базе российского облачного хранилища от компании Softiline. Данная система голосования основана на технологии блокчейн и использует прозрачное шифрование", – уточнили в пресс-службе.

Участники пленума отметили, что технология получила положительную оценку, а ее рекомендовали использовать на пленарном заседании Совета судей РФ, которое состоится в июле.

Напомним, что дистанционную часть голосования по поправкам в Конституцию также планируют провести с использованием технологии блокчейна. Распределенный реестр обеспечит прозрачность за счет децентрализации и невозможности изменения информации в части бюллетеней.